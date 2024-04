Les fails les plus drôles de la semaine sont enfin là! 😍

Le mois d'avril est toujours un peu compliqué. On est coincés entre deux saisons, on ne se sent pas motivés. Il fait gris, puis tout à coup, on crève de chaud. Puis c'est un retour à l'hiver.

Comment se sentir motivé pour aller bosser dans ces conditions?

Il n'y a qu'un seul remède, selon nous: une bonne dose de fails tout chauds, sortis du gros four de l'Internet.

Vous êtes prêts à aller mieux? LegggoooOOOOOoooooooo!!!

Commençons par: le Petit déjeuner.

Oh, non!

Savoir poser sexy: un tuto!

Ce sourire à la fin: <3

Les chiots, c'est chou, mais ça peut faire des dégâts, surtout sur un plateau TV.

Vidéo de gâteau avec plot twist.

Mmmmh, de la glace, trop bon!

Et quand c'est bon, on partage.

Puisqu'on vous dit que cascadeur, c'est un vrai métier!

«N'aie pas peur, il veut juste jouer.»

Et voici quelques images ...

En souvenir du meilleur super-héros de tous les temps:

Le gros titre de la semaine:

Ce chat a l'air en colère après avoir été extirpé de deux murs entre lesquels il était bloqué.

Image: bbc

Hihi.

Oh. De l'art!

4 bouteilles, 3 buveurs...mais que se passe-t-il ici?

Mon cerveau refuse de croire qu'il y a quatre personnes dans cette image.

Attention, voici l'explication.

C'était amusant. Un autre!

Mais qui porte vraiment le joli chemisier?

«J'ai remis le couvercle, patron!»

Attention: certains d'entre vous risquent de se sentir mal en regardant cette image:

Dans ma tête, ça rendait mieux:

Ne faites pas.

La maman de la semaine:

Un vieux GIF, mais toujours aussi amusant:

On ne sait pas si c'est un fail ou un win : un teckel reste coincé avec son bâton.

(quoi qu'il en soit, c'est très mignon).

Et.....

...CiaooooOOOOOoooooooooo!

Bonus-Win

Voilà un vrai talent!