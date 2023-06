L'affiche est superbe, une masterpiece. twitter

Film

Après «Cocaïne Bear», voici «Crackcoon», le raton laveur défoncé au crack

A quand Elephant kétamine?

Plus de «Divertissement»

Rappelez-vous, il y a quelques mois, le film Cocaïne Bear sortait au cinéma et faisait beaucoup parler de lui. Inspirée d'une histoire vraie, cette comédie déjantée met en scène une ourse défoncée à la poudre blanche, démembrant toute personne ayant la malchance de croiser son chemin.

Notre avis sur le film👇

Crackcoon (jeu de mots avec crack et racoon), c'est la même chose, sauf qu'il s'agit d'un raton laveur et qu'il coûte un peu moins cher: son addiction, c'est le crack, c'est-à-dire la drogue du pauvre. D'ailleurs, le film a probablement coûté moins cher, vu la tête de l'animal, qui ressemble à un raton laveur taxidermé avec les pieds.

La bande-annonce de ce «film» parodique a beaucoup fait réagir les réseaux sociaux. Certaines personnes n'hésitent pas à dire (non sans ironie) que c'est déjà «un chef-d'œuvre» et qu'un «Cocaïne Cinematic Universe» a été créé.

On regarde les premières images et on se dit: est-ce que ça a l'air terriblement pourri? Oui. Est-ce que je vais perdre 2 heures de mon temps à regarder ce navet? Bien sûr.

Le trailer est claqué bien comme il faut👇

Vidéo: youtube

Le film raconte l'histoire d'une petite ville qui vit dans la peur après avoir découvert qu'un raton laveur mangeur de chair se cache parmi eux. Pourquoi est-il complètement déséquilibré? Parce qu'il a ingéré une grande quantité de crack, que les habitants ont jeté dans les bois.

Même si la bande-annonce a l'air fausse, le film va bel et bien sortir, vers la fin de l'année 2023. Et si vous aimez les films avec des animaux drogués, sachez que Cocaine Shark sortira en salles le 7 juillet.

On vous parlait d'animaux mal empaillés en début d'article, c'est cadeau!

1 / 23 Animaux mal empaillés source: imgur

Oui, les ratons laveurs peuvent être dangereux: