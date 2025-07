Le public du Comic-Con a pu visiter des décors de la nouvelle série Alien: Earth. Keystone

La série Alien: Earth se dévoile durant le Comic-Con

Le réalisateur de la nouvelle série issue de la franchise culte a présenté sa création avec ses acteurs. Lancement en août sur les plateformes.

Le créateur de la série Alien: Earth, Noah Hawley, a choisi la grand-messe de la pop culture Comic-Con à San Diego, pour y dévoiler vendredi le premier épisode. Des milliers de fans ont pu découvrir la nouvelle série de la célèbre franchise de science-fiction.

Le réalisateur a estimé:

«C'est de loin la plus grande chose que j'ai jamais réalisée»

Alien: Earth se déroule quelques années avant les événements du film culte de Ridley Scott sorti en 1979, avec Sigourney Weaver dans le rôle principal.

Ridley Scott est le producteur exécutif de cette série, qui sortira en août sur les plateformes de streaming. Noah Hawley a estimé:

«Si j'ai fait preuve d'un talent pour adapter ces films, ce serait celui de comprendre ce que le film original m'a fait ressentir et pourquoi, et d'essayer de le recréer, tout en racontant une histoire totalement différente.» Noah Hawley

La présentation a également fait intervenir les acteurs Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Babou Ceesay et Samuel Blenkin, qui ont donné leurs impressions sur leur entrée dans l'univers des terrifiants xénomorphes.

Noah Hawley avec David W. Zucker (centre) et Sydney Chandler. Keystone

«C'est un rêve, c'était surréaliste», a confié Sydney Chandler, qui incarne une «hybride» composée d'un corps synthétique et d'une conscience humaine. «Je suis fan de science-fiction et d'Alien depuis toujours», a poursuivi l'actrice. «Je n'arrête pas de me pincer pour m'assurer que je ne rêve pas».

Les visiteurs de Comic-Con semblent se prendre au jeu dans les décors d'Alien: Earth. Keystone

Plus gros festival au monde consacré à la pop culture, Comic-Con réunit chaque année des dizaines de milliers de personnes, souvent déguisées en sorciers, princesses, guerriers et autres personnages de films ou jeux vidéo.

Le film Predator: Badlands, réalisé par Dan Trachtenberg et dont la sortie est prévue en novembre dans les salles américaines, a également été présenté pendant le Comic-Con.

Dans ce nouveau volet de la franchise, l'intrigue habituelle est renversée: le prédateur se retrouve en territoire hostile et devient une proie, plutôt que d'être le chasseur. (ats/afp)