En Chine, Fight Club n'a pas la même fin

Disponible depuis peu sur le service de streaming chinois Tencent, le film de David Fincher a été censuré. Les cinéphiles s'interrogent sur la complicité de la Century Fox.

La première règle du Fight Club est: il est interdit de parler du Fight Club. La deuxième règle du Fight Club pourrait être: il est interdit de modifier la scène finale de Fight Club, celle où les buildings explosent devant Tyler Durden (Edward Norton) et Marla (Helena Bonham Carter).

Pourtant, en Chine, on ne se gêne pas pour le faire. Disponible depuis peu sur la plateforme de streaming chinoise Tencent Video, le long-métrage a tout bonnement été censuré. Des cinéphiles chinois l'ont remarqué ce week-end et l'ont dénoncé sur le réseau social Weibo.

A la place de la belle et explosive séquence imaginée par David Fincher, le public chinois découvre un écran noir sur lequel il est écrit: «L'intervention rapide de la police et l'arrestation effective de tous les criminels a ainsi pu empêcher l'explosion des bombes». Quant au personnage principal, il est mentionné comme ayant été envoyé en institution psychiatrique, où il restera plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'en Chine, on ne peut pas prôner l'anarchisme ni l'anticapitalisme, même si c'est dans une fiction, car c'est mal.

Les studios hollywoodiens proposent souvent des coupes alternatives pour contourner les obstacles de la censure de certains pays et avoir accès à des millions de consommateurs. Mais dans ce cas précis, on ne sait pas si cette amputation vient de Disney, propriétaire de la Century Fox, ou de la plateforme de streaming chinoise. Aucun des deux n'a fait de commentaire.

Selon Vice, une source au fait de l'affaire a déclaré que le film avait été modifié par le détenteur des droits d'auteur, puis approuvé par le gouvernement, avant d'être vendu à des sites de streaming pour être distribué.

En 2019, de multiples scènes du film Bohemian Rhapsody faisant référence à la sexualité du musicien Freddie Mercury, élément pourtant central de sa biographie, ont été coupées.

Enfin, en août 2020, un rapport accusait les scénaristes, producteurs et réalisateurs hollywoodiens de s'auto-censurer pour gagner le marché chinois composé de 1,4 milliard de consommateurs et consommatrices.

