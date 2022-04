Voici à quoi ressemble Margot Robbie en Barbie

Margot Robbie se montre pour la première fois dans son «Barbie World» pour le nouveau film Barbie – dans une Chevrolet rose fluo.

En juillet prochain, un nouveau film de Barbie sortira dans les salles de cinéma. Cette adaptation brille par son casting de haut niveau: Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans celui de Ken. Les rôles secondaires ont également été confiés à des stars du cinéma, notamment Will Ferrell, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp et America Ferrera.

Pour donner un avant-goût, Warner Bros a publié une image teaser sur Instagram: on y voit Margot Robbie, coiffée d'un bandeau à pois bleu et blanc, au volant d'une Chevrolet rose fluo.

En revanche, on ne sait encore presque rien de l'intrigue du film sur Barbie. Comme l'écrit The Hollywood Reporter, la rumeur veut qu'il s'agisse d'une histoire dans laquelle Will Ferrell joue le PDG d'une entreprise de jouets.

«Nous vous donnons ce que vous ne saviez pas que vous vouliez» Margot Robbie

Un film attendu au tournant

Dans une autre interview accordée au média américain, Margot Robbie a laissé entendre qu'elle allait surprendre tout le monde avec sa version de Barbie. Elle a déclaré: «Notre objectif est de fournir quelque chose de complètement différent de ce que vous attendez – nous vous donnons ce que vous ne saviez pas que vous vouliez».

Il faudra encore patienter un peu avant que le film ne sorte dans les salles. En effet, il ne sera disponible qu'à partir du 21 juillet 2023.

Traduit de l'allemand par sia