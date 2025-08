Vidéo: watson

C'est à couper le souffle

Art millénaire, les feux d'artifice laissent de plus en plus la place aux spectacles de drones. Une technologie qui permet de créer des shows toujours plus impressionnants, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo.

À l’heure des sécheresses liées au réchauffement climatique et aux dégâts environnementaux qu’elles peuvent causer, l’usage des feux d’artifice est de plus en plus décrié. L’alternative est venue de la technologie, avec des spectacles de drones qui supplantent progressivement les artificiers. Le Paléo Festival a d’ailleurs clôturé son édition 2025 avec un spectacle composé de 1 200 drones, et ce, malgré la pluie.

Si les Chinois sont réputés pour avoir été les inventeurs de la pyrotechnie, où les feux d'artifice sont apparus vers le VIIIe siècle, ils sont aujourd'hui les spécialistes des spectacles de drones.

La société chinoise Damoda est à l’origine des deux derniers records du monde. En avril dernier, elle a réalisé un spectacle impressionnant avec 10 518 drones synchronisés à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Quelques mois plus tard, le 16 juin 2025, l’une de leurs performances à Chongqing, en Chine, a de nouveau battu le record. Ce sont cette fois 11 787 drones qui ont été utilisés pour établir un nouveau record du monde, avec des images à couper le souffle.



