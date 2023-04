Leïla Bekhti pleure en dévoilant sa recette secrète de lasagnes

Vidéo: twitter

Leïla Bekhti craque en dévoilant sa recette secrète de lasagnes

Ce n'est plus un mystère, l'actrice française sait cracher des larmes sur commande et ne s'en prive pas pour amuser la galerie. Cette fois, c'est en énumérant les ingrédients de ses lasagnes favorites qu'elle a mouillé les yeux. Et la séquence est fantastique.

«A chaque fois ça me fait monter les larmes quand je parle de cette recette.» La bouffe, c'est très émotionnel. Bien plus que l'amour, les chatons ou la fin de Titanic. Et ceux qui vous diront le contraire ne méritent plus de rôder dans votre entourage.

Ceci étant dit, concentrons-nous sur l'une des actrices françaises les plus impressionnantes de notre époque, Leïla Bekhti. Invitée à répondre aux questions de Kyan Khojandi dans son émission en mode sauces fortes sur Canal+, elle a été priée de dévoiler sa recette secrète de lasagnes. Une recette «de malade» si l'on en croit l'humoriste-animateur.

Mais comme Kyan est très joueur, il décide d'imposer une petite difficulté à son amie Leïla: parler de ses lasagnes en pleurant. Une complication toute relative car il le sait (tout le monde le sait), Bekhti est capable de cracher des larmes sur commande.

Démarre alors une séquence rigoureusement fantastique, d'un peu moins de deux minutes, où les ingrédients sont dévoilés dans de profonds sanglots, la voix tremblante et sur une musique beaucoup trop dégoulinante.

«En fait, à la base, je prends des oignons rouges, c'est les meilleurs, enfin... moi je préfère... après... chacun fait ce qu'il veut»

«Je mets aussi du piment de Cayenne, mais pas trop non plus puisqu'il y a les enfants qui en mangent»

«Je mets un peu de bouillon de bœuf... C'est mon petit secret»

En réalité, on s'en fiche un peu de sa version des lasagnes, puisque tout le monde est persuadé que sa propre recette est la meilleure. En revanche, on vous défie d'en parler un jour à table avec la même intensité que Leïla.

Quand on vous dit que les émotions... ça creuse.

