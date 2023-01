Vidéo: instagram

Se faire détruire après une salade

L'actrice américaine Gwyneth Paltrow a composé une salade audacieusement labellisée détox sur le compte Instagram de Goop, et ça n'a pas plus aux internautes. Et nous, on a fait double indigestion.

Vous vous souvenez des bougies senteur «vagin de Gwyneth Paltrow»? Nous oui, même si on aurait préféré en oublier les relents de son backlash. L'actrice - et filleule de Steven Spielberg, rappelons-le - a décidé de marquer un tournant de carrière bien couru à Hollywood, à savoir passer du statut de star du grand écran en déclin, à gourou des fourneaux bios et intermittent du bien-être.

L'actrice américaine a donc lancé en 2008 sa propre marque de cosmétique, Goop. Le blog serait devenu en une petite dizaine d'années un «véritable temple de conseils culinaires, voyage, mode, beauté ou santé», merci Voici pour la pub décomplexée définition. Le compte Instagram compte 1,7 million de (presque) fidèles.

Mais ça et là, les recommandations «hygiène et santé» de la star de Sex Therapy ont reçu quelques gifles bien senties de la part des internautes. Il y a d'abord eu le bain de vapeur vaginal, qui s'est fait incendier par les gynécologues. Ses suggestions de lavement au café - au prix modeste de 135 dollars et d'irrigation du colon ont reçu une fessée mémorable sur la Toile. Et désormais, les utilisateurs s'étouffent sur... une recette de salade.

Mais paaas n'importe quelle salade; une recette super saine, avec pleinnn de trucs super à empiler - des oignons verts, des avocats verts, des courgettes vertes, des asperges vertes. On a même le droit à une pièce de résistance - du saumon.

«C'est un gros repas, il y a tellement de nourriture, c'est très nutritif», nous vend une Gwyneth affairée à manier les longs couteaux. «On oublie presque que c'est une recette détox.»

Le saumon de la discorde. instagram

Le mot est lâché: «détox». Le terme a fait s'étouffer un quintal de viewers, qui n'ont pas hésité à tartiner la colonne de commentaires de leurs avis éclairés, en passant chaque élément de la micro-recette au peigne fin.

«Tu fais juste des conneries pour gagner de l'argent. Votre foie va se charge seul de nettoyer le corps des toxines. Tu veux juste te faire du cash» Une utilisatrice qui a foi en son foie

«Elle passe son temps à se détoxer. C'est devenu une obsession» Une internaute inquiète

«C'est pas la saison pour ces légumes» OK, Karen

«Huile, poisson, avocat... du gras, du gras, du gras. Bonne détox» Un utilisateur qui oublie que le gras, c'est la vie

«En quoi c'est une détox», «en quoi c'est un grand repas» La liberté d'expression en PLS

«Ne tue pas les asperges comme ça. Troooop de déchets» Un message de la DAC, Association de Défense des Asperges mal Chopées

«Pourquoi tu laves pas les légumes?» Préoccupation palpable, repérée une dizaine de fois parmi les comm's

Les plus féroces spéculations font rage pour tenter de décrypter l'origine - d'élevage ou sauvage, durable ou braconnée - du poisson. Ces discussions intenses ont même dégouliné dans le monde scientifique - ben oui, fallait bien être fixés une fois pour toutes. «Aucun traitement détox n'a démontré qu'il était efficace pour éliminer les toxines du corps», a doctement indiqué Edzard Ernst, professeur de l'Université d'Exeter, au média PageSix.

La publication de Gwyneth Paltrow renvoie tout de même à son site, en direction d'un kit qui aidera votre foie «à repartir de zéro», moyennent quelque 195 modestes dollars.

Pour nous, pauvres lecteurs perdus dans ce monde saturé de marketing digital, c'est double peine. Ce qui nous désespère, ce n'est pas tant que des recettes basiques ou des bougies «ambiance foufoune» se vendent comme des petits pains - parce que, pourquoi pas; de nos jours, même faire une vinaigrette requiert un coaching de trois semaines et l'abonnement à huit chaîne YouTube culinaires. C'est d'abord le fait qu'on est noyés sous des pubs pour des recettes miracles et autres festins autolabellisés «bons pour lutter contre la cellulite, la dépression hivernale et la crise birmane», et que le tout est copieusement arrosé de sa brouette de commentaires aussi haineux que bien-pensants.

On a bien besoin d'une détox digitale.

