Le youtubeur le plus célèbre du monde a dilapidé son fric à Genève

«Avec ses douze chambres et autant de salles de bains, son spa privé, son billard des années 30, son piano à queue Steinway et ses nombreuses œuvres d’art, elle est considérée comme l’une des suites présidentielles les plus luxueuses du monde»

Il est connu principalement pour les défis absurdes qu'il se lance. Son premier buzz? Compter en direct de 1 à 100 000. Et ça tombe bien, car maintenant ce chiffre revient. Il a en effet passé une nuit à Genève pour la somme de 100 000 francs. Où ça? A l'hôtel Président Wilson, dans le «Royal Penthouse», la suite la plus chère d'Europe.

MrBeast (Jimmy Donaldson de son vrai nom) est le youtubeur au plus grand nombre d'abonnés au monde. L'Américain de 24 ans est suivi par plus de 176 millions de personnes sur la plateforme au logo rouge.

Voici la première image de la prochaine série «Game of Thrones»

HBO annonce, photo à la clé, le début du tournage de A Knight of the Seven Kingdoms, série dérivée de Game of Thrones. Mais de quoi ça parle?

Si vous avez un pied dans le monde des séries et de la culture pop, vous n'êtes pas sans savoir que Game Of Thrones était l'évènement télévisuel de la dernière décennie et que sa série dérivée, House of the Dragon, a entamé sa deuxième saison dimanche dernier.