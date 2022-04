Une amitié improbable est née entre un bébé zèbre et un bébé rhinocéros au sanctuaire Care for Wild Rhino, en Afrique du Sud. Image: instagram careforwild

Ce bébé zèbre et ce bébé rhino, tous deux orphelins, sont désormais inséparables

C'est une histoire à la fois adorable et triste entre deux bébés animaux qui, orphelins, sont devenus les meilleurs amis du monde.

Une amitié improbable est née entre un bébé zèbre et un bébé rhinocéros au sanctuaire Care for Wild Rhino, en Afrique du Sud. Les deux animaux, abandonnés par leur mère, ont été trouvés dans la nature.

Care for Wild est le plus grand sanctuaire pour rhinocéros orphelins au monde. Son objectif est de sauver, réhabiliter, libérer et protéger les animaux qui lui sont confiés.

Le zèbre, une femelle nommée Modjadji, ce qui signifie «reine de la pluie», a d'abord été sauvée en novembre 2021 après des orages et de fortes pluies dans le Kruger parc, l'une des plus grandes réserves d'Afrique. On ignore pourquoi elle a été abandonnée.

Les employés du Care for Wild Rhino, pourtant spécialisé dans les rhinocéros, n'ont pas pu s'empêcher de la sauver. Dans un post Instagram, le sanctuaire a écrit qu'ils avaient «reçu un nouveau bébé mais un peu plus petit et plus rayé que nos patients habituels.»

Moins d'un mois plus tard, les employés du sanctuaire ont trouvé un autre bébé abandonné, un rhino cette fois-ci, qu'ils ont nommé Daisy, une femelle également. Le bébé a été trouvé au cours d'une semaine épouvantable de braconnage, où de nombreux rhinocéros ont perdu la vie. Il se pourrait qu'il ait perdu sa mère.

Daisy était très malade lorsqu'elle est arrivée au sanctuaire à l'âge de sept jours seulement. Son cordon ombilical était encore attaché et comme elle n'avait pas reçu de colostrum, le premier lait maternel, elle était sujette aux infections.

«Ce rhinocéros miniature a instantanément gagné nos cœurs. Avec ses pieds surdimensionnés, ses lèvres tombantes et ses oreilles poilues, elle avait l'air préhistorique et pourtant elle était si incroyablement vulnérable.

Le personnel a travaillé sans relâche pour sauver le rhinocéros et le zèbre l'a aidé à se rétablir grâce à son affection, sa protection et son soutien. Les employés ont déclaré à Newsweek que «Modjadji est une compagnie formidable pour Daisy, elle est très affectueuse. C'est une amie qui peut être avec elle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet d'éviter que Daisy ait trop de contacts humains.»

Malgré les multiples problèmes de santé de Daisy, elle s'en est sortie, déjouant tous les pronostics et fêtant récemment ses quatre mois. Elle n'aurait pas pu le faire sans tous les soignants et, bien sûr, sans sa meilleure amie.

Une amitié pareille, c'est précieux.

Le duo est devenu espiègle. Les voici en train d'attendre leur lait en donnant du fil à retordre à un employé.

«C'est difficile de croire à quel point nous nous sommes battus pour leur vie quand on les voit maintenant forts, effrontés et prêts à faire toutes sortes de bêtises!»

Au début, Daisy ne pouvait pas trop jouer ou interagir avec les autres rhinocéros, car elle était tout simplement trop faible pour leur comportement turbulent et brutal. Mais comme elle continue de grandir, le sanctuaire pense qu'elle finira par rejoindre les autres rhinocéros orphelins et que Modjadji retournera dans un troupeau de zèbres.

L'aide-soignant Will s'assure que Daisy reste fraîche et protège sa peau en la couvrant de boue. Modjadji joue l'inspecteur des travaux finis.

Vidéo: watson

Indépendamment de leur éventuelle séparation à l'avenir (on préfère ne pas y penser, ça nous brise le cœur), leur amitié unique sera toujours un élément essentiel de leur parcours de réhabilitation. Mais cet avenir est encore lointain, car les bébés rhinocéros boivent du lait jusqu'à l'âge de 17 mois environ. Daisy n'entrera pas dans le programme de réintroduction avant d'avoir au moins 3 ans. Elles auront encore beaucoup de beaux moments à partager.

Selon Care for Wild, le commerce illégal de la corne de rhinocéros a catapulté le rhinocéros blanc au rang de «quasi menacé» et le rhinocéros noir à celui de «en danger critique d'extinction.» Le braconnage laisse derrière lui de jeunes rhinocéros sans défense..

Vous avez déjà vu un bébé rhino courir? On dirait un chien.

Vidéo: watson

Et si vous passez une mauvaise journée, regardez cette vidéo de Daisy et de sa langue folle:

