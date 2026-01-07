Vidéo: watson

Cette bourde de Cyril Hanouna sur Crans-Montana indigne

L'animateur a créé le malaise lundi lors d'un duplex avec l'ami d'une victime. La séquence a fait vivement réagir sur la Toile.

La tragédie du Nouvel An à Crans-Montana a attiré l'attention des médias du monde entier. L'événement fait notamment les gros titres en France d'où sont originaires les propriétaires du bar théâtre du drame, ainsi que plusieurs victimes.

Cyril Hanouna et son équipe de l'émission «Tout beau, tout n9uf», sur W9, se sont également penchés sur le sujet. Lundi soir, l'animateur a reçu sur son plateau la maman de Dany, un adolescent qui a perdu plusieurs amis dans l'incendie.

Avec les chroniqueurs, ils ont évoqué les faits et les différentes hypothèses qui ont pu mener à la tragédie. Visiblement très impactée, l'invitée en a notamment profité pour appeler à l'interdiction «des feux de Bengale» en Europe.

«Il ne faut pas attendre un drame aussi grand pour réagir»

Une confusion embarrassante

Mais une séquence de l'émission a fait particulièrement réagir, lorsque Cyril Hanouna s'est entretenu en duplex avec le jeune Dany. En interrogeant l'adolescent sur la nuit du drame, le présentateur s'est en effet trompé à plusieurs reprises, confondant le prénom de son interlocuteur avec celui de son ami décédé dans l'incendie.

«Aujourd'hui, tu te sens comment, Tristan?», a notamment lancé l'animateur à Dany. Une méprise qui a sidéré celui qui accompagnait le jeune homme, qui, après un silence embarrassant, a juste lâché un:

«Oh, putain»

Faute de correction, Hanouna a poursuivi son interview sans s'apercevoir de sa bourde, la répétant même un peu plus tard. «Merci Tristan d'avoir été avec nous», a-t-il glissé. Ce qui a fini de froisser l'ami de l'adolescent, qui a quitté le cadre sans laisser l'animateur terminer sa phrase.

«Il s'appelle Dany mon fils», finira par le corriger la maman.

«Tristan c'est celui qui est décédé»

«Honte» et «manque de respect»

Si Cyril Hanouna a expliqué être «abasourdi par cette affaire», de nombreux internautes se sont indignés de son erreur. «Une honte», ont dénoncé certains, un «manque de respect», ont fustigé d'autres.

Des Twittos sont même allés plus loin, appelant l'Arcom (réd: Autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) à fermer tout bonnement la chaîne.

«Comment accepter de paraître dans cette émission de télé poubelle après un drame pareil? Dany et Tristan, 2 prénoms bien distincts, bien sûr qu'il le fait exprès, c'est lamentable»

