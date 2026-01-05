Cute news

Ces 27 superbes photos d'animaux vont vous mettre du baume au coeur

Notre coeur est lourd en ce début d'année. Voici des animaux mignons qui sauront peut-être nous mettre du baume au coeur.

Corina Mühle Suivez-moi

Cute News, everybody!

J'espère que vos animaux de compagnie n'ont pas eu trop peur en entendant les feux d'artifice. Allez, sans plus tarder, commençons l'année avec les plus belles photos de nos compagnons à quatre pattes!

Vous êtes bien réveillés?

Ou vous voulez retourner au lit?

Le remontant dont nous avions tous besoin aujourd'hui:

D'accord? D'accord!

L'un des animaux les plus fascinants de la planète:

Le meilleur profil de Doggo:

Tels darons, tels bébés!

Nous avons enfin une preuve scientifique solide de l'origine des arcs-en-ciel:

Avec les températures négatives actuelles, j'aimerais aussi une lampe chauffante.

La langue de la semaine:

Maintenant, ça se complique vraiment. Trouvez la différence entre cette image...

…et celle-ci:

Réponse: il y a un chiot marin et un chiot terrestre.

😻

Monsieur, c'est notre poisson!

Il fait un peu trop froid dehors...

Nouvelle année, nouvelles connaissances sur les animaux: aujourd’hui, nous découvrons les chenilles du papillon arbousier.

Image: imago images

Comme vous pouvez tous le constater, ces chenilles possèdent un «masque» très particulier.

Image: imago images

Et voici à quoi cela ressemble en mouvement:

Comme vous l'aurez deviné, il s'agit de leur stratégie de défense contre les prédateurs.

Image: imago images

La chenille n'a en réalité pas de visage, mais elle crée l'illusion qu'elle en a un.

Image: imago images

Un camouflage parfait.

Le but du camouflage? Faire croire l'ennemi qu'on n'est pas une proie - ou du moins, une proie facile.

Image: imago images

Voici à quoi ressemble la chenille après sa transformation en papillon:

Image: imago images

Une petite collation entre les repas.

Une petite touche hivernale dans cette liste:

Un approvisionnement inépuisable en chèvres:

Quoi?! Les Cute News sont déjà terminées?