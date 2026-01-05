larges éclaircies-6°
Cute news

Le meilleur remontant? Ces 27 superbes photos d'animaux

Cute news

Ces 27 superbes photos d'animaux vont vous mettre du baume au coeur

Notre coeur est lourd en ce début d'année. Voici des animaux mignons qui sauront peut-être nous mettre du baume au coeur.
05.01.2026, 05:3005.01.2026, 05:30
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

J'espère que vos animaux de compagnie n'ont pas eu trop peur en entendant les feux d'artifice. Allez, sans plus tarder, commençons l'année avec les plus belles photos de nos compagnons à quatre pattes!

Vous êtes bien réveillés?

cute news tier https://www.reddit.com/r/geese/comments/1px0gw8/my_little_menaces/#lightbox
Image: reddit

Ou vous voulez retourner au lit?

cute news tier koala https://www.reddit.com/r/koalas/comments/1pxhs88/snoozin_baby/#lightbox
Image: reddit

Le remontant dont nous avions tous besoin aujourd'hui:

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/20-nice-wholesome-things-to-brighten-day-vol-145-rI1p6Td#/t/aww
Image: imgur

D'accord? D'accord!

Image: imgur

L'un des animaux les plus fascinants de la planète:

Image: imgur

Le meilleur profil de Doggo:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/85075880457147890/
Image: pinterest

Tels darons, tels bébés!

cute news tier vogel wellensittich https://de.pinterest.com/birgitropers/papageien-sittiche-loris/
Image: pinterest

Nous avons enfin une preuve scientifique solide de l'origine des arcs-en-ciel:

cute news tier katze https://de.pinterest.com/pin/1121888957200693527/
Image: pinterest

Avec les températures négatives actuelles, j'aimerais aussi une lampe chauffante.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1pzjz22/my_barn_cats_when_its_35c/#lightbox
Image: reddit

La langue de la semaine:

cute news tier otter https://ch.pinterest.com/pin/1121888957201565874/
Image: pinterest

Maintenant, ça se complique vraiment. Trouvez la différence entre cette image...

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/703756188817170/
Image: pinterest

…et celle-ci:

cute news tier robbe https://ch.pinterest.com/pin/5559199537803583/
Image: pinterest

Réponse: il y a un chiot marin et un chiot terrestre.

😻

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DS3P-k8kw75/
Image: instagram

Monsieur, c'est notre poisson!

Image: imgur

Il fait un peu trop froid dehors...

cute news tier katzen https://www.instagram.com/p/DSNzCWyEnNt/?img_index=2
Image: instagram

Nouvelle année, nouvelles connaissances sur les animaux: aujourd’hui, nous découvrons les chenilles du papillon arbousier.

Common Pasha caterpillar, Close up of common Pasha (Herona marathus) caterpillar on its host plant leaf, isolated on white background with clipping path
Image: imago images

Comme vous pouvez tous le constater, ces chenilles possèdent un «masque» très particulier.

Close up of common Pasha (Herona marathus) caterpillar on green plastic net, focusing on its face, green background
Image: imago images

Et voici à quoi cela ressemble en mouvement:

Image: reddit

Comme vous l'aurez deviné, il s'agit de leur stratégie de défense contre les prédateurs.

Close up face caterpillar of common pasha butterly ( Herona marathus ) resting on twi
Image: imago images

La chenille n'a en réalité pas de visage, mais elle crée l'illusion qu'elle en a un.

Close up face caterpillar of common pasha butterly &amp;amp; x28; Herona mara, Close up face caterpillar of common pasha butterly &amp;amp; x28; Herona marathus &amp;amp; x29; resting on twig
Image: imago images

Un camouflage parfait.

cute news yellow pasha butterfly caterpillar https://www.reddit.com/r/awwnverts/comments/1f8irn9/stunning_yellow_pasha_butterfly_caterpillar/
Image: reddit

Le but du camouflage? Faire croire l'ennemi qu'on n'est pas une proie - ou du moins, une proie facile.

Caterpillar of common pasha butterly ( Herona marathus ) resting on human hand
Image: imago images

Voici à quoi ressemble la chenille après sa transformation en papillon:

BUTTERFLY ON STEMS. Herona marathus, The underside of wings are brown.
Image: imago images

Une petite collation entre les repas.

Image: reddit

Une petite touche hivernale dans cette liste:

Image: reddit

Un approvisionnement inépuisable en chèvres:

Image: imgur

Quoi?! Les Cute News sont déjà terminées?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/1pz3v2c/meet_sqeakers_shes_a_terrible_cat/#lightbox
Image: reddit
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
