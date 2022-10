Que ceux qui creusent les courges sans en manger le contenu me jettent la première pelure. Image: dall-e

La soupe à la courge, c'est gavant - voici 4 recettes de sorcière bien plus fun

Halloween et ses traditions sont désormais bien ancrées dans l'imaginaire collectif. Chaque année, on peut dire qu'on en bouffe du fantôme et de la soupe à la citrouille entre octobre et novembre! A tel point que ça en devient gavant. Mais où est donc passée notre imagination en cuisine? Pour vous offrir quelques options moins encroûtées (et parce qu'on a pitié de vos papilles), voici 4 recettes pour vous faire mieux digérer la saison.

Aaaah Halloween! Ses zombies, ses costumes de bitch witch aussi moulants qu'une combi de l'équipe suisse de ski, ses courges bien dodues et sa fichue soupe qu'on nous sert à toutes les sauces.

Vous ne trouvez pas qu'en automne, on s'emmerde avec la soupe à la courge? C'est toujours l'option par défaut qui s'impose dans les (faibles d') esprits quand on veut faire un plat bien téléphoné, bien de saison, et que celle de la chasse (pour autant que vous soyez de la team carnassiers) n'est pas tout à fait ouverte.

Une fade popote venue des enfers du marketing et servie dans tous les magazines par l'industrie du divertissement, qu'on essaie de nous enfoncer à fond de glottes à coup de: «C'est Halloween!». Certes, le point de vue est un peu dramatique, mais bon, «c'est Halloween», hein!

Oui, la courge est un légume de saison. Non, ce n'est pas le seul, et non, ce n'est pas parce que ses cambrures alliciantes de cucurbitacée sont exposées à tous les étalages qu'il faut être tenté de la ramener chaque soir à la maison. Un peu de créativité, que diable!

Pour diversifier les couleurs de vos tristes caquelons dressés pour Halloween, on vous a dégotté quelques recettes, aussi faciles que délicieuses, délivrées par une VRAIE enchanteresse. Tour de table en 4 potions.

Danièle Brenninkmeijer est maraîchère de culture biologique à Puidoux (VD). Passionnée de nature, elle a beaucoup voyagé pour étudier les traditions de la terre pratiquées sous d'autres latitudes, en montagne et dans le désert. Elle s'est notamment rendue au Ladak, à Zanzibar, en Jordanie, en Egypte, au Maroc, ainsi qu'en Ecosse. Mais c'est surtout dans nos contrées que la maraîchère a du plaisir à travailler un lopin de jardin. «J'aime les choses originales avec des ingrédients de tous les jours», nous avise-t-elle. «J'aime le côté vitalisant des aliments».

Bouillon aux épinards crus de la sorcière

Alors, oui, juste pour coller à la trame narrative, j'aurais pu écrire «bouillon putride d'ongles et de dents de sorcière», mais j'ai bien peur que la recette ne fasse pas mouche. Alors déversons la décoction dans toute sa simplicité: voici une excellente recette de soupe aux épinards crus, bourrée de bons nutriments.

Pour cette recette, il vous faut:

Deux grosses poignées d' épinards crus

Un petit oignon en lamelles

en lamelles 250 grammes de lait de coco

Le jus de deux oranges pressées

pressées 1 à 2 dl de bouillon de légumes très chaud

Une pointe de couteau de poudre de chili

Vous avez tout ça? Blendez les ingrédients

Versez le contenu dans des bols préalablement chauffés à l'eau bouillante

En vrai, ça vous donnera un petit smoothie bien fit, bien healthy. A la vôtre!

Image: Shutterstock X dall-e

Clafoutis aux carottes pétrifiées dans l'hydromel

Ouais, en gros, c'est une tarte aux carottes renversée avec du miel. Un peu de poésie dans ce monde de barbares!

Sweet and saumâtre souce: dall-e

Les étapes:

Cuire quatre à cinq carottes dans du bouillon de légumes

dans du bouillon de légumes Les égoutter, puis les étaler sur un fond de moule bien graissé

Poser des morceaux de fromage , à choix: du chèvre, du brie, du gorgonzola, du gruyère râpé...

, à choix: du chèvre, du brie, du gorgonzola, du gruyère râpé... Couvrir d'une pâte à tarte avec l'aide d'un couteau plat, abaisser la pâte le long du bord. Cuir 20 à 30 minutes à 200 degrés chaleur tournante jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée

avec l'aide d'un couteau plat, abaisser la pâte le long du bord. Cuir 20 à 30 minutes à 200 degrés chaleur tournante jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée Le moment délicat: retournez la tarte sur un plat, assaisonnez de poivre, herbes de Provence, et coulez un miel liquide sur les carottes

sur les carottes Décorez avec quelques cerneaux de noix

Tout est dans la pâte qui recouvre la mixture. Image: dall-e

Crudités d'un été mort-vivant

Circé l'empoisonneuse. Le fenouil en plus. Source: dall-e

Encore une recette mal vendue, me direz-vous. Oui, mais non! Cette recette, avec son légume cru et son zeste doux-amer, a un petit goût estival de reviens-y. En plus, c'est fait en 5 minutes; pratique pour les soirées on l'on ne veut pas traîner aux fourneaux.

Râpez en fines lamelles un gros fenouil , avec une grosse pomme , à l'aide d'une mandoline ou une autre râpe

, avec une grosse , à l'aide d'une mandoline ou une autre râpe Arrosez de jus d'un demi - citron et d'huile d'olive

- et d'huile Ajoutez deux à trois cuillères à soupe de yaourt nature , une pincée de sel et de cumin moulu

, une pincée de sel et de cumin moulu Décorez avec une orange coupée en tranches, ciselez de la coriandre fraîche et parsemez le tout de graines de courge ou de tournesol

En vrai, ça va plutôt ressembler à ça. Image: Shutterstock

Epines de sang au blé dur

Des épines? On s'y voit déjà. Manger une forêt de ronces dignes de Maléfique, la folingue mégère de La Belle au bois dormant. Sauf que...non. On parle de l'épine-vinette et de fruits rouges, pour allier tout le carmin au cramoisi nécessaire à une bonne salade ensanglantée.

L'épine-vinette, c'est ça. Maléfique valide. image: shutterstock

Pour un moule d'environ 20X20cm:

100 grammes d'épine-vinette et de petits fruits congelés de votre choix. L'important est qu'ils soient couleur SANG: framboises, mûres, myrtilles...

130 grammes de semoule de blé dur , 40 grammes de sucre, 40 grammes de farine , 60 grammes de yaourt nature , 50 grammes de beurre fondu , 2 cuillères à café de poudre à lever, une cuillère à café de vanille, un zeste de citron

, 40 grammes de sucre, 40 grammes de , 60 grammes de , 50 grammes de , 2 cuillères à café de poudre à lever, une cuillère à café de vanille, un zeste de citron Mélangez les ingrédients, étalez le tout dans un moule bien graissé

Tracez des sillons au couteau (ou au poignard, ça vous regarde)

Posez une amande sur chaque part

Faites cuire 25 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que le tout soit bien doré

Des baies en forme de gouttelettes.