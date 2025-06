Tinder lance une fonctionnalité pour rendre les dates moins gênants

Elle couche avec 100 mecs en un jour, pleure et décide d'aller encore plus loin

Double Date s'ajoute aux autres fonctionnalités de l'application comme «Matchmaker» qui permet à des proches de swiper à notre place en ayant accès à notre profil et «Share My Date» qui cherche à augmenter la sécurité des utilisateurs en partageant avec leurs proches les détails de leurs futurs rendez-vous directement depuis l'application.

Pour Tinder, il s'agit surtout de rajeunir son image et de viser la génération X et les Millennials qui tournent le dos à l'application. Cette nouvelle option qui a été entre autres testée aux Etats-Unis montre que «90% des profils ayant activé Double Date en bêta avaient moins de 29 ans», explique l'entreprise américaine.

En quoi ça consiste exactement? Cela permet à des utilisateurs de se connecter en groupe avec des amis et de discuter ensemble avec des partenaires potentiels. Concrètement, un duo peut contacter un autre duo en cliquant sur une icône en haut à droite de l'écran. L'utilisateur peut créer jusqu’à trois duos. S’il y a «match», ils peuvent discuter ensemble dans une conversation. Même si la fonctionnalité Double Date est activé, on peut continuer à faire son shopping de manière classique en swipant à gauche ou à droite sur les profils des gens.

Regarder dans le blanc de l'œil cette personne parler de sa passion pour le crossfit et les boissons protéinés ou écouter cette autre personne s'extasier sur le pouvoir des pierres énergétiques peut rendre certains d'entre nous nerveux. Les rencontres en one to one ne sont pas pour tout le monde.

Voici le gagnant du concours de sosies de Pedro Pascal

Il est l'un des acteurs les plus adorés du moment: Pedro Pascal, celui qu'on surnomme le «daddy», a eu le droit à un concours de sosies ce dimanche à New York à l'occasion de la fête des pères.

Il n'a pas d'enfant et pourtant, pour la Fête des pères, c'est lui qui a été mis à l'honneur. Pedro Pascal est le «daddy» des internets. Il a gagné ce surnom grâce à la série The Last of Us dans laquelle il joue un papa de substitution pour Ellie, sa co-star, mais aussi pour son attitude sympathique, son humanité qu'il laisse transparaître et sa bonhommie.