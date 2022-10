Ces faux costumes d'Halloween cartonnent sur Twitter

Sur les réseaux sociaux, de faux déguisements pour Halloween circulent. Influenceuse, troll Twitter, Twitch streameur... il y a tous les types de personnes qu'on adore détester.

Un type de mèmes refait actuellement surface sur les réseaux sociaux. C'est le «Fake Spirit Halloween Costumes». Si vous n'avez jamais entendu parler de Spirit Halloween, c'est normal. Il s'agit d'un gigantesque magasin pop-up qui apparaît soudainement pendant deux mois dans plus d'un millier d'endroits aux Etats-Unis, puis disparaît du jour au lendemain lorsque la saison d'Halloween touche à sa fin. C'est cool, non? Non, d'accord.

Spirit Halloween propose presque tous les costumes possibles et imaginables. Les gens font la queue pendant des heures dans certaines villes, comme à New York, pour se procurer le déguisement idéal.

Le mème «Fake Spirit Halloween Costumes» a été créé en 2019 lorsque la page de mèmes Facebook Guy Fieri's Post-Ironic Meme Vault a téléchargé une image de ce qui semblait être un costume de Guy Fieri vendu chez Spirit Halloween, mais l'image elle-même était photoshopée pour imiter le design de l'emballage des vrais costumes du magasin. Cependant, la tendance est réapparue cette année.

Sur Twitter et Instagram, les internautes parodient les costumes en ajoutant diverses icônes de la pop culture à l'emballage de Spirit Halloween et en leur donnant un nom absurde (mais généralement exact). Padmé et Anakin, dans Star Wars, par exemple, sont devenu le «couple spatial tragique».

Certaines personnes ont parodié des stéréotypes de la vie réelle, comme le costume de «l'étudiant diplômé», qui, selon la parodie, ne comprend pas d'estime de soi ou de volonté de vivre.

Voici les 12 meilleurs mèmes Spirit Halloween Costumes:

Le look Avril Lavigne

La connasse

La recruteuse freelance qui te ghoste

Inclus dans ce déguisement:

- «On vous garde en tête pour de futurs projets.»

- «On a résolu ça à l'interne.»

- «Le briefing a été repoussé.»

- Copie d'un message sur LinkedIn pour une ACD, association Coopération et Développement.

Elon Musk pour ne pas le citer

- Pas un serial killer

- Sent comme le côlon de Poutine

- Empereur de Mars

- Navigateur Ye vendu séparément

- Cybertruck disponible 2033

L'influenceuse bien née

Inclus dans ce déguisement:

- Vocal fry (ça se traduit pas, faut connaître)

- Habite dans West Village (NY)

- NYU diplôme

- Pantalons parachute génération Z

- Collier cuillère (pour se faire des bumps rapidement)

- 3 crop tops - noir, néon vert et blanc.

- Product Manager Job @Meta

Pas inclus:

Le dernier album de Taylor Swift



Le touriste qui va à la montagne

Inclus dans ce déguisement:

- Des tongs

- Un T-shirt en coton

- De la crème solaire

- Une boisson énergétique (vide)

- Illusions des grandeurs

*sens de l'orientation pas inclus*



Maeva Ghennam

Le cycliste qui roule même quand il pleut

Cette tour à New York

Le prochain album de Rihanna

Inspiré du film Knives Out

C'est écrit trop petit, j'ai pas mes lunettes.

Investisseur en capital-risque

Inclus dans ce déguisement:

- Des conseils génériques

- Micro pour podcast et écouteurs

- Des baskets blanches

- Inscription à Superhuman (une boîte mail)

- Clauses agressives

- Apple Watch

- Cartes de crédit Ramp (cryptomonnaie) et Brex



