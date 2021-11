Y a pas qu'un trou à Tolochenaz! Voici 6 autres célébrités passées par là

La commune vaudoise se retrouve bien malgré elle au centre de l'attention depuis mardi soir, suite au blocage des voies entre Lausanne et Genève. Le responsable: un trou. Mais, croyez-le ou non, d'autres célébrités y ont résidé.



Bon, on vous prévient, la liste est plutôt vintage... Nous ne sommes pas parvenus à trouver des photographies couleur pour toutes ces personnalités.

Voire pas de photographies du tout.

Audrey Hepburn

On ne vous présente pas l'iconique actrice des années 1950-1960. Figurez-vous qu'elle aimait beaucoup la Suisse. Elle a vécu à Tolochenaz dès 1963 dans sa villa «La Paisible» et jusqu'à son décès le 20 janvier 1993. Elle est enterrée dans le cimetière du village.

George London

Certes, il est moins connu du grand public. Mais le baryton-basse George London a joué sur les plus grandes scènes du monde. Il est passé par Tolochenaz.

(Pour info, un baryton-basse est une voix d'homme d'une certaine tonalité, spécifique à quelques rôles d'opéra, notamment les méchants. Remerciez-moi d'aller vous coucher moins bête ce soir.)

La Duchesse d'Otrante

Mais siiiiiiiiiii, je vous jure! Quoi? Vous n'avez jamais entendu parler d'Ernestine de Castellane-Majastres, alias la duchesse d'Otrante?

C'est pourtant la propriétaire de Riond-Bosson, un vaste domaine entre chalet et palais vénitien, situé à Tolochenaz. Malheureusement, cette maison n'existe plus aujourd'hui. La duchesse non plus, d'ailleurs.

Ignacy Jan Paderewski

Mais lui, il doit forcément vous dire quelque chose. Non? Toujours pas? Cette coupe de cheveux exubérante, ce regard énigmatique, cette barbichette...

Bon ok, je vous aide: c'est Ignacy Jan Paderewski, un pianiste, compositeur, mécène, philanthrope, homme d'État et diplomate polonais (oui oui, tout ça à la fois). Il a également séjourné dans la Villa Riond-Bosson.

Zizi Jeanmaire

Si vous ne reconnaissez pas Zizi Jeanmaire, là, je ne peux plus rien faire pour vous. La célèbre danseuse de ballet et comédienne française est décédée dans la commune de Tolochenaz le 17 juillet 2020, à l'âge de 96 ans.

Nicolaï Gedda

Le ténor suédois Nicolaï Gedda est un soliste majeur du Metropolitan Opera. Lui aussi est passé par les plus grandes scènes lyriques du monde.

Il s'est éteint le 8 janvier 2017 à Tolochenaz, où il avait sa résidence d'été depuis une quarantaine d'années. Pour l'anecdote, c'était une ancienne porcherie rénovée en villa VIP.

Mais bon, la célébrité tolochenoise gravée dans les mémoires risque de rester....

Celle-ci.

Voilà, j'espère que vous en savez plus sur la commune de Tolochenaz et que vous l'apprécierez un peu plus désormais! Bon courage aux pendulaires entre Genève et Lausanne.