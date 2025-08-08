Vidéo: watson

Ces pranks de mariage cachent un vrai problème

Se faire tartiner de pièces montées pendant son mariage? De telles séquences circulent en masse sur les réseaux sociaux, générant des millions de rires et de likes. Pourtant, cette trend n’est pas si innocente. Décryptage.

Vous connaissez le «wedding cake smash»? Ce terme anglophone fait référence à un prank qui se fait pendant les mariages. Le «wedding cake smash» est le fait qu'un des mariés, souvent le promis, écrase violemment le gâteau dans le visage de l'autre lors du traditionnel échange de part de gâteau. Ces séquences ont rapidement gagné en popularité sur les réseaux sociaux, à tel point que c’en est devenu une tendance.

Mais derrière les rires et les millions de vues, se cachent des témoignages bien moins drôles, et un sentiment d’humiliation pour la personne qui en fait les frais. Et si ce geste, présenté comme une blague, cachait en réalité un vrai problème?

Le média The Cut a mis en lumière une réalité bien loin des rires et des hashtags. Dans leur enquête, plusieurs femmes racontent comment ce geste soi-disant «marrant» a viré au cauchemar: humiliation publique, maquillage ruiné, robe détruite… et parfois même blessures physiques. Mais le pire dans tout ça? Beaucoup n’avaient jamais donné leur accord.

Ce qui devait être un moment complice devient, pour certaines, un acte de domination, voire un signal d’alerte dans la relation, autrement dit un «red flag» flagrant.

On revient en vidéo sur cette trend aux allures burlesques, mais qui peut être très mal vécue 👇.

