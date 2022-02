«22-2-22», nous ne retrouverons pas cette séquence de chiffres avant le 2 février 2222. shutterstock

Ce mardi très spécial va vous porter bonheur (ou pas)

Ce 22 février est un jour très particulier. Mais avant de vous marier ou de jouer au loto, voici quelques infos à savoir absolument.

Ce matin, le soleil s'est levé à 07h25. Le taux d'humidité dans l'air était de 72%. Il pleuvait. Ce qui vous fournit déjà trois excellentes raisons de vouloir rester sous la couette.

Toutefois, si votre premier geste a été, comme tout le monde, de consulter votre téléphone, les yeux tout pâteux de sommeil, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes le 22 février 2022. C'est donc ce qu'on appelle une «date magique».

Et pourquoi?

Parce que nous commémorons le 619e anniversaire du roi Charles VII, bande d'incultes!

Mais non, j'rigole.

Je voulais bien sûr parler des 80 ans de la mort de l'écrivain autrichien Stefan Zweig, survenue le 22 février 1942.

Ah non, toujours pas. Je vous charrie encore.

Aujourd'hui, 22-02-22, c'est un palindrome.

Cela signifie qu'on peut lire la date dans les deux sens (décidément, il faut tout vous apprendre). Pour tout bon superstitieux qui se respecte, ce jour revêt forcément un caractère symbolique.

Vous faites donc peut-être partie de ces couples qui se sont rués dans les bureaux d’état civil suisses pour se dire «oui», au point que de nombreux cantons affichent complet ce mardi.

Ou alors, peut-être allez-vous vous simplement garnir les rangs des quelque 30 millions de joueurs réguliers à l'Euromillions (sachez qu'il y a 42 millions en jeu aujourd'hui, ça vaut le coup).

Par contre, si vous êtes bélier, taureau ou scorpion, un conseil: ne tentez même pas de sortir de chez vous, vous allez passer une journée de merde (c'est pas moi qui le dit, mais l'astrologue de Marie France).

D'abord, quelques infos à prendre en compte...

...avant de vous unir pour la vie avec votre conjoint, de dépenser 35 francs pour une grille complète au loto ou de vous terrer chez vous parce que votre signe astrologique vous garantit l'Enfer sur Terre.

Déjà, du factuel: le 22 février, nous fêterons les Isabelle, les Isolde et les Iseline, en l'honneur de Bienheureuse Isabelle de France, princesse et religieuse clarisse, sœur de Saint Louis, morte en 1270.

(C'est elle👇) En tout cas, n'oubliez pas de souhaiter une bonne journée à toutes les Isabelle! image: wikipedia.org

Sachez également que la lune est en phase décroissante (phase dite «gibbeuse descendante»), que le soleil se couchera à 18h09, que nous sommes le 53e jour de l'année, et que nous ne retrouverons pas cette séquence de chiffres avant le 2 février 2222.

Pour rester sur le volet scientifique, sachez que, pour une étude publiée en 2016, deux économistes de l'Université de Melbourne ont découvert que «les mariages officialisés à des dates pas banales –comme le 9/9/99, le 1/2/03 ou encore le 20/08/2008– ont entre 18 et 36% de chances supplémentaires de se terminer en divorce». Tout de même, ça fait réfléchir.

Ensuite, pour entrer dans les infos plus ésotériques... L'horoscope de Cosmopolitan nous annonce déjà une journée «chargée en énergies», qui revêtira un «caractère mystique». Pour le prouver, le magazine nous fournit même un cours de maths:

«On pourrait penser qu'en numérologie, le chiffre 2 est à l'honneur avec cette date. Pourtant c'est du côté du chiffre 3 qu'il faut se tourner. En effet, pour connaître la signification d'une date en numérologie, il convient de réduire les nombres de la date pour obtenir le chiffre final. Autrement dit, pour le 22/02/2022 il faut calculer : 2+2+0+2+2+0+2+2 = 12. Pour réduire ce nombre à un chiffre compris entre 1 et 9 il convient de calculer 1+2=3.» source: cosmopolitan.fr

(Perso, je suis encore en train d'essayer de comprendre ce charabia mathématique).

En tout cas, du côté de l'astro de Marie France, c'est clair: «La séquence de chiffres 222 est utilisée comme référence pour l’équilibre, les relations, l’harmonie, l’amour et la communication».

Bref, rassurez-vous, on est tous pareils.

Si vous vous sentez bête de croire à la magie des chiffres, rassurez-vous: c'est normal d'être superstitieux. Même les plus cartésiens d'entre nous ont leurs croyances et petits porte-bonheur.

D'ailleurs, à tous les amoureux des maths et de la logique tentés de balayer ces arguments: «Pour les hommes, derrière tous ces chiffres, il y a l'idée d'apprivoiser le hasard et de le contrôler», expliquait Dominique Desjeux, professeur d'anthropologie sociale et culturelle à l'université Paris Descartes, au Parisien.

Constat confirmé par le sociologue Gérald Bronner en 2007, dans son ouvrage Coïncidences. Nos représentations du hasard:

«L'homme ne supporte pas les coïncidences mais préfère ramener le hasard à quelque chose qu'il peut maîtriser»

«Pour toutes les civilisations, les chiffres ont une fonction symbolique et rassurante», renchérit Elisabeth Belmas, professeur d'histoire moderne à l'université Paris XIII.

En somme, nous voilà tous plus ou moins des maniaques du contrôle qui avons besoin d'être rassurés. Que ce soit par la science, les superstitions... ou la numérologie!

Quoi qu'il en soit...

Conseil final de Cosmopolitan? «Attention néanmoins à ne pas se disperser et faire preuve d'un excès de frivolité ou de superficialité. L'énergie de ce 22 février 2022 nous invite plutôt à avoir de nouvelles idées, se lancer de nouveaux challenges que ce soit dans la vie professionnelles ou vie privée.»

Faites-en ce que vous voulez. Et bon 22 février 2022!