Divertissement

Humour

La journée type d'une Vaudoise en été



La journée type d'une Vaudoise en été

C'est les vacances! Mais on ne les passe pas de la même façon selon le canton où on habite. Voici comment Alexia Pittet, Vaudoise pure souche (et surtout fictive), remplit sa journée en été.

09:30 Le réveil sonne

La sonnerie, c'est du Bastian Baker. Alexia ne l'a pas changée depuis qu'elle a pris un selfie en 2012 avec l'artiste, à la sortie de la Migros de Crissier.

09:50 Douche

Teu'tcheu ça fait du bien après les litrons de Chasselas ingurgités la veille!

10:02 Petit-déjeuner

Quoi de mieux qu'une bonne tartine au Cenovis pour bien débuter la journée?

12:02 Dîner

Alexia a passé les deux dernières heures à décuver. Elle part pour Lausanne et se pose avec ses amies au Zoo Burger, à Lausanne.

13:30 Départ en excursion

Evidemment, Alexia va rouler à 80km/h sur la voie de gauche.

15:00 Baignade à la Tine de Conflens

L'eau était glacée, mais Alexia ne regrette rien, elle a tapé les 200 likes sur sa photo Instagram.

17:15 Apéro à la Jetée de la Compagnie

La commande de la table? Deux Aperol Spritz, un Moscow Mule et une Docteur Gab's «Tempête».

19:20 It's Papet Vaudois time!

Alexia se réunit avec ses potes qui habitent sous-gare pour un délicieux Papet Vaudois vegan.

21:31 Petit verre au Montreux Jazz

La légende dit que poster une story du bord du lac est obligatoire pour toute personne participant au festival.

22:49 Le vin vaudois commence à taper

Les débats vont bon train, et Alexia et ses potes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur cette question :

Quel vin provoque la pire gueule de bois? Le vin vaudois 0% Le vin valaisan 0%

23:51 C'est l'heure de rentrer

Certes, il est encore assez tôt, mais il ne faut pas oublier qu'Alexia habite en Suisse et qu'il n'y a donc plus de transports publics passé une certaine heure. Adieu!

Est-ce que cette journée type est représentative? Est-ce qu'on a oublié des étapes? Dis-le-nous en commentaire!

