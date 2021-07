Divertissement

Quiz

Quel professeur d'école es-tu?



Quel prof d'école es-tu? Image: Shutterstock

On a tous en tête les souvenirs des bancs d'école. Certains profs étaient adorés, d'autres traumatisants. Mais si on te disait que toi aussi tu as une âme de prof. Fais ce quiz pour découvrir la matière que tu enseignerais.

Quiz 1. Quel est ton livre de chevet? Die Panne - Friedrich Dürrenmatt Les Fleurs du mal - Charles Baudelaire 300 casse-tête et jeux de logique Un livre sur la motivation 2. Quelle punition infligerais-tu à un élève qui a abusé de ton autorité? 100 pompes, qu'il transpire le gosse. Des pages à copier dans le dictionnaire Larousse. Une bonne grosse série de fractions à résoudre. Recopier 666 fois "Respekt ist wichtig". 3. Quel est ton accessoire de travail fétiche? 4. Imaginez: vous faites passer un test à vos élèves, quelles notes reçoivent-ils? 2 et c'est encore pire avec les vocs. 4 mais ils ressortent traumatisés. 6 pour ceux assis au premier rang, 2 pour le dernier. Une appréciation "Bel effort, continuez". 5. Quelle est ta chanson préférée? Hallo Suzie Guten Morgen Ne me quitte pas - Jacques Brel Play Hard ft. Ne-Yo, Akon - David Guetta La musique de Tetris 6. Quelle métier voulais-tu faire quand tu étais petit? Poète Mannequin Abercrombie Shutterstock Astronaute Brasseur de bières (oui, oui, à 12 ans) 7. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir prof? Rehausser le niveau de l'enseignement. Chiller en training toute la journée. Terroriser les élèves et avoir enfin de l'autorité. Je suis là parce que j'ai fait Lettres à l'uni. 8. Quand tu étais à l'école, quel genre de remarques avais-tu dans ton carnet? «Mathilde amène sa GameBoy en classe, je l’ai confisquée.» «Tom s’endort en classe mais trouve un regain d’énergie immédiat quand la cloche sonne.» «Ce n'est pas parce que Léa dit des gros mots en allemand que je ne vais pas remarquer.» «Georges fait que de me couper la parole et croit connaître mon sujet mieux que moi.» 9. Étais-tu populaire à l’école? Non, à part au club d'échecs. Oui bien sûr, je travaillais dur les biscotos pour ça! Je n’avais pas besoin d’amis, mes livres étaient bien plus enrichissants. Je me victimisais c'est pour ça que je terrorise les élèves aujourd'hui. Résultat

Alors, quel est ton résultat? Est-ce qu'il te correspond? Dis-le-nous en commentaire!

