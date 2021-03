Divertissement

Photo virale: un bateau flotte dans le ciel



Image: Facebook Colin McCallum

Houston, we have a problem: le bateau flotte dans le ciel

Au large de l'Ecosse, un internaute a aperçu un bateau qui semble flotter au-dessus de l'eau. La photo est vite devenue virale.



Après le sable du Sahara venu saupoudrer nos contrées, voilà qu'un bateau se met à flotter dans le ciel. On ne sait plus à quel saint se vouer. Aujourd'hui, le 3 mars, c'est la saint Guénolé si jamais, Saint-Guénolé qui est aussi un quartier de Penmarc'h, en Pays Bigouden, dans le Finistère, faites-en ce que vous voulez. Bref, le chalutier dans le ciel, on disait.



L'image dans son environnement naturel (sur le profil de Colin, en fait).

En Ecosse, un certain Colin McCallum a immortalisé le bateau qui semble flotter au-dessus de l'eau et a publié l'image sur Facebook. Est-ce un mirage? Non, une simple illusion d'optique. Mais une assez bien fichue, reconnaissons-le. En tout cas, assez pour emballer les réseaux sociaux et les gens pas bien réveillés.

Ce n'est pas la première fois qu'une illusion d'optique chatouille internet. Souvenez-vous, il y a quelques années, on était à deux doigts de se crêper le chignon pour savoir si la robe ci-dessous était plutôt noire et bleue ou blanche et dorée.

C'est elle, vous vous rappelez? Image: DR

D'ailleurs, une bonne fois pour toutes, elle est blanche et dorée ou noire et bleue? Noire et bleue. Stop, maintenant. Elle est BLLLLANCHE ET DORRRRÉE, on a dit!

Chez nous, le débat est relancé. Certains collègues à qui on n'adressera plus la parole, la voient bleue et noire. Mais on respecte.

