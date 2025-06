Vite! Des photos d'animaux mignons!

Des photos d'animaux mignons? Oh oui!

See you Nesquik!

Aujourd'hui, les températures ont baissé et pour accompagne ce redoux, des photos et des gifs d'animaux eux aussi tout doux.

On a joué à Mario Kart sur la Switch 2 et on a été très surpris

Lancé en même temps que la Nintendo Switch 2, Mario Kart World change de formule pour la toute première fois. Voici notre test sur ce jeu rempli de surprises.

Pour moi, Mario Kart a longtemps été, pour ne pas dire toujours, un sujet de discorde. J’ai toujours reproché à la saga de proposer une intelligence artificielle qui s’adapte d’une mauvaise façon, un aspect aléatoire et un système de progression trop punitif (en course). Bien évidemment, je comprends l’engouement autour du jeu, puisqu’il offre un vrai challenge compétitif, pour peu que l’on souhaite s’y plonger corps et âme.