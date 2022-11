Julia Roberts et Susan Sarandon vont-elles faire une offre? dr

La maison de «Ma meilleure ennemie» est à vendre

Elle est affichée au prix de 3,75 millions de dollars et elle a toutes les caractéristiques de celle dans la série The Watcher.

La maison du film Ma meilleure ennemie existe bel et bien et elle est à vendre. Dans ce drame avec Julia Roberts, Susan Sarandon et Ed Harris, la demeure joue un rôle important: le personnage de Sarandon, atteint d'un cancer, y vit (et y meurt). Je vous spoile, mais bon, faut se réveiller, c'est un classique de 1998.

Susan Sarandon joue Jackie Harrison. dr

Cette superbe maison victorienne est à vendre pour 3,75 millions de dollars, révèle le New York Post. La propriété a été construite en 1897 à Nyack dans l'Etat de New York. Les actuels propriétaires sont un couple qui en a fait l'acquisition au début de 2021... Donc, ils n'y ont vécu que deux ans... et ils la vendent déjà... Ont-ils été victimes de lettres anonymes comme dans The Watcher? D'ailleurs, dans la série Netflix, la maison est également de style victorien et se situe également dans la banlieue de New York... Coïncidence? Je crois bien.

On visite?

La propriété fait une surface respectueuse de 486 mètres carrés. Elle compte six chambres, trois salles de bain et sept cheminées.

Image: Modern Angles

La cuisine a été récemment rénovée (comme dans The Watcher, bordel!). Il y a même un passage secret qui mène à la salle à manger. Décidément, c'est tout pareil.

Image: Modern Angles

Au deuxième étage, il y a une grande suite parentale avec une salle de bain attenante. On notera le choix de certains objets de décoration, comme la lampe de la photo ci-dessous, signée par un créateur suédois confidentiel qui s'appelle Ikea.

Image: Modern Angles

La salle à manger a l'air d'avoir subi un petit coup de home staging. Les chaises autour de la table ne sont pas des plus chics, mais bon, cela permet aux acheteurs de voir le volume et de se projeter comme dirait Stéphane Plaza.

Image: Modern Angles

Le bureau donne envie d'y écrire un roman en buvant du whisky.

Image: Modern Angles

Cette charmante maison dispose également d'une terrasse qui s'étend sur trois côtés de la maison et offre une vue imprenable sur la rivière Hudson. Il y a un grand jardin, une cascade et une passerelle, le tout sur un hectare et demi.

Il y a tout de même quelque chose d'étrange avec cette maison. La propriété était déjà en vente à 3,75 millions de dollars en 2019, selon Today. Les actuels propriétaires la vendent exactement au même prix alors qu'ils ont fait des travaux de rénovation importants. Je suis pas agente immobilière, mais j'ai un peu regardé Selling Sunset et je trouve ça louche. Ça sent les lettres anonymes et les tunnels secrets.

Si vous n'avez rien compris à mes références bidon à The Watcher, cet article est fait pour vous👇

Le nouveau manoir de Britney Spears est kitsch à souhait