21 tips pour avoir plus de followers et arrêter de travailler

Mais au risque d'y perdre sa dignité.

Le compte Instagram Influencersinthewild se moque des influenceurs. Il présente des vidéos des gens se ridiculisant pour LA vidéo ou LA photo. Oui, nous sommes jaloux, jaloux de ne pas être prêts à perdre notre dignité pour des likes.

Pour celles et ceux qui sont à la recherche de la fame, on a sélectionné les meilleures vidéos et astuces du compte Instagram pour que vous deveniez les influenceurs les plus performants au monde. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre entreprise! Taguez-nous quand vous l'aurez fait.

Astuce 1:

Improvisez et incluez spontanément d'autres personnes dans votre vidéo, elles aiment TOUJOURS participer. Plus de personnes = plus de portée.

Astuce 2:

Choisissez l'arrière-plan idéal. Plus c'est unique, mieux c'est. Par exemple, cette famille a choisi un arrière-plan qui attire davantage l'attention.

Astuce 3:

Si le protagoniste de la vidéo offre une performance incroyable, le cinéaste doit également donner de sa personne. Alors, utilisez votre corps!

Astuce 4:

Bien sûr, il peut arriver que la personne qui filme ne trouve pas l'angle parfait. C'est alors aux protagonistes de trouver des solutions.

Astuce 5:

Faites du storytelling. N'importe qui peut filmer quelque chose. C'est pour ça qu'il est important de scénariser une histoire, aussi banale soit-elle. Si besoin, se déshabiller.

Astuce 6:

Plus il y a de perspectives, meilleure sera la vidéo. Demandez aux autres s'ils peuvent vous filmer. Si vous leur promettez de faire de même pour eux, ils mettront du cœur à l'ouvrage.

Astuce 7:

Ne laissez pas les rageux vous empêcher de réaliser la vidéo parfaite. Même s'ils veulent seulement attirer votre attention sur des mesures de sécurité vitales. Si vous avez l'opportunité d'avoir un bon contenu, saisissez-le!

Astuce 8:

Utilisez les foules. La dame dans la vidéo est une professionnelle absolue. Elle profite d'un événement pour promouvoir sa marque. Bravo! Les gens adorent ce genre de choses! TOUJOURS!

Astuce 9:

Si vous avez des enfants en bas âge dans votre environnement, utilisez-les. Voici une idée:

Astuce 10:

Soyez suffisamment narcissique pour ne vous soucier que de vous. Les gens qui vous jugeront sont tout simplement jaloux.

Astuce 11:

Soyez innovant. La lumière dans un restaurant de luxe, le soir, peut être peu flatteuse et ne pas mettre en valeur votre steak à 416 francs. Soyez donc prêt à tout.

Astuce 12:

Laissez les gens deviner. Cela peut être original si vous laissez vos abonnés avec une question à la fin de votre histoire. «Pourquoi enlève-t-il sa chemise?», «N'a-t-il pas un vrai travail? et «Pourquoi dans une pompe à essence?» Les gens vont regarder la vidéo plusieurs fois, ce qui est bon pour vos stats.

Astuce 13:

Parce que vous ne savez jamais ce qui va arriver, il est préférable de filmer aussi souvent que possible. TOUJOURS. PARTOUT. TOUJOURS.

Astuce 14:

Ne laissez pas les enfants vous déranger. Ils ne sont pas sensibles à l'art, le véritable.

Astuce 15:

Essayez d'être naturel, les gens n'aiment pas les mises en scène. Montrez-vous dans des situations quotidiennes normales, vos abonnés adorent l'authentique.

Astuce 16:

Comme partout et dans tous les domaines de la vie: le sexe fait vendre.

Astuce 17:

Choisissez un endroit où il y a d'autres personnes. Si vous avez de la chance, ils vous filmeront également et vous aurez encore plus de visibilité.

Astuce 18:

Si votre idée originale ne fonctionne pas, montrez simplement plus de peau. Ça fonctionne toujours. TOUJOURS!

Astuce 19:

Utilisez chaque instant, où que vous soyez, pour produire du contenu. L'endroit idéal pour le contenu est --> n'importe quel <-- endroit. Vous devez juste être créatif et ne pas vous soucier de ce que les autres pensent de vous.

Astuce 20:

Voir le potentiel de la photo et non le danger. Là où les autres sont raisonnables et n'osent pas, vous pouvez être sûr que c'est une opportunité unique pour vous. Alors, allez-y: foncez, caméra allumée!

Astuce 21:

Il est important de montrer ses atouts. Si vous n'êtes pas sûr de les identifier, référez-vous au point 16.

Et maintenant, démarrez votre carrière d'influenceur! Nous vous donnerons un like ou un cœur. 🥰 #liveauthentic #instalike #morningslikethese

