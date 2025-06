Gaëlle a fait la grève pour finalement repartir au charbon. twitter

«Fraude!» Cette candidate de Koh-Lanta se fait démolir

Ce mardi soir sur TF1, c'était la très attendue épreuve d'orientation dans Koh-Lanta: La revanche des 4 Terres. Une aventurière s'est montrée peu fair-play, rendant chèvre les fans de l'émission.

C'est toujours un moment attendu des fans de Koh-Lanta: l'épreuve d'orientation, qui consiste à chercher une aiguille dans une botte de foin, a eu lieu ce mardi 17 juin sur TF1. Cinq aventuriers se sont disputé les trois places sur les poteaux qui permettent d'atteindre la finale.

Et comme chaque saison, il y a des «fraudes» comme les appellent les fans de l'émission sur Twitter.

Le but du jeu: trouver un élément remarquable imposé par la prod dans un secteur de l'île, puis de cet élément qui peut être un tronc mort, une racine ou un gros caillou, trouver une balise, retourner vers Denis Brogniart pour avoir la direction de cette balise et de cette balise, utiliser une boussole pour s'orienter jusqu'au poignard. Ça, c'est quand on fait les choses bien. Quand on fait les choses pas bien, on saute la deuxième étape et on colle une personne qui a trouvé la balise. Bref, on triche en copiant l'épreuve du voisin. Sauf que c'est permis et ça rend fou les fans de l'émission.

C'est ce qui est arrivé à l'un des favoris, Jérôme des Landes. Il a trouvé l'élément remarquable et la balise en 45 minutes. Une autre candidate, Gaëlle, se trouvait sur le même site et pendant un long moment, elle n'a pas voulu chercher la balise, préférant se lamenter en collant l'ancien militaire et ainsi, lui piquer le poignard, sa montre, sa maison et son dur labeur. L'ambiance était tendue.

C'est l'une des épreuves de Koh-Lanta les plus agaçantes à regarder quand on a des joueurs peu fair-play. C'est presque plus rageant que d'écouter Joanna dans la villa du jury final.

Gaëlle qui fait semblant de s'essuyer, mais qui guigne son adversaire.

Mais Jérôme des Landes, un peu malin, a eu une idée qu'aucun aventurier de l'émission n'avait eu jusqu'à présent: il a crié: «YES! Je l'ai!». Gaëlle est tombée dans le panneau et a déserté la zone, lui laissant le champ libre. Or, c'était du bluff. En retournant à la table d'orientation près de Denis Brogniart, elle s'est écroulée dans l'herbe, voyant que les deux autres poignards avaient été trouvés.

Ce n'est que quelques instants plus tard que Denis lui a expliqué la situation et qu'elle a réalisé qu'elle avait été piégée.

La pause était finie, il fallait retourner à la mine. Heureusement pour Gaëlle, elle a activé le mode «guerrière» comme elle l'a dit à la caméra. Parce qu'avant, elle était en mode avion.

Sur Twitter, on félicite la performance de Jérôme et son très bon jeu d'acteur.

Gaëlle, se rendant compte de la supercherie, elle est retournée dans la zone à chercher et, telle une sangsue, s'est mise à nouveau à coller Jérôme, en train de chercher le fameux poignard.

«Elle n'a aucun mérite» Sur Twitter

Finalement, plus intègre que prévu, la candidate a décidé de chercher la balise. Elle l'a trouvée et est retournée à la table d'orientation pour découvrir la direction et s'est remise à chercher le poignard comme Jérôme en retournant l'île. Bien que malin et acteur confirmé, l'ancien militaire a échoué et c'est la mère de famille qui a trouvé le foutu couteau.

Elle se retrouve donc sur les poteaux, l'épreuve iconique de Koh-Lanta, aux côtés de Jérôme le Catalan, le premier à avoir trouvé un poignard, et Maël, celui qui disait au départ n'avoir besoin que du soleil pour se repérer. Evidemment, comme tous les participants, Maël a eu besoin de sa boussole.

Sur Twitter, les internautes ont la rage. La semaine prochaine, on assistera à la finale, c'est-à-dire l'épreuve des poteaux (rester statique le plus longtemps possible sur un copeau de bois) et la grande soirée de gala à Paris avec les anciens candidats et leurs cheveux shampouinés. On découvrira le nom du grand gagnant qui remportera les 100 000 euros.



Quelqu'un a résumé cette saison de Koh-Lanta ainsi:

«Si c'est Gaëlle qui gagne la finale la semaine prochaine c'est la pire saison» Sur Twitter

