Ces 21 plats improbables qu'on va pouvoir retrouver aux Etats-Unis, oh yeah

Lundi, les Etats-Unis ont rouvert leurs frontières aux touristes. Vous prévoyez d'y retourner? Voici les 21 chocs culturels alimentaires dont vous pouvez vous réjouir.

Hello there, USA! Ça faisait longtemps!

Après des mois de fermeture, nous sommes enfin autorisés à franchir les frontières du pays de l'Oncle Sam - à condition évidemment d'être vaccinés. Certains d'entre nous vont donc profiter d'y retourner... et de se confronter à ses habitudes alimentaires pour le moins exotiques.

Cher peuple américain, ne te méprends pas en lisant ceci: nous ne disons pas que tous les plats et produits ci-dessous sont horribles et effrayants (enfin, si, certains le sont). Nous dirons tout simplement qu'ils sont... étranges.

Poulet frit et gaufres

Du poulet frit du Sud sur des gaufres belges, le tout arrosé de sirop d'érable. Un mix audacieux impossible à comprendre pour un Européen, même si c'est très bon. (Remarquez, les Suisses allemands servent bien de la compote de pommes avec les macaronis du chalet, allez expliquer ça à un Américain).

Easy cheese

Est-ce qu'un truc qui sort d'une bombe aérosol peut vraiment être assimilé à du fromage? En tout cas, le goût est lointain. C'est peut-être pour ça que les Américains l'adorent.

Tout, tout, tout ce qui est frit

Attention, votre taux de cholestérol a probablement pris l'ascenseur juste en visionnant cette image: voici du beurre frit. Une prouesse dont seuls les Américains sont capables. Ils peuvent aussi frire des barres chocolatées. Pourquoi diable? Peut-être que les Ecossais le savent.

La frito pie

La «frito pie», également connue sous le nom de «walking taco», est un mélange de chips, de chili con carne et de fromage. Elle est très populaire dans le sud-ouest des Etats-Unis.

Les hot-dogs, hamburgers et autres plats de restauration rapide américains se sont répandus dans le monde entier. Malheureusement, la frito pie n'a pas eu cette chance... ou heureusement, ça dépend.

Big gulp

Pourquoi un gobelet (que l'on remplit de soda sur-sur-sucré) devrait-il faire au moins 1 litre... si ce n'est pour favoriser l'épidémie d'obésité?

Le steak de poulet frit

Ni vraiment poulet, ni vraiment steak, il s'agit plus ou moins de la version américaine de l'escalope panée. Le type de viande est assez secondaire. Vous avez de très grandes chances d'en voir figurer sur n'importe quel menu, sous n'importe quelle forme.

Le café à l'emporter. Partout. Par dessus tout.

Les Etats-Unis étant un grand pays, les distances domicile-travail sont donc beaucoup plus longues qu'ici. Mais l'obsession viscérale d'avoir un café disponible en permanence dès que l'on monte dans un véhicule en mouvement reste un mystère difficile à comprendre. Surtout si l'on considère que le mug est généralement rempli de l'aliment suivant.

Le café américain

On ne sait pas si c'est vraiment du café, mais ça se trouve partout. Tout le temps.

Mettre du bacon. Sur tout. Dans tout.

Y compris dans le milkshake à la vanille. Ou dans le milkshake au beurre de cacahuètes. Ce qui nous amène au sujet suivant.

Mettre beurre de cacahuètes. Sur tout. Dans tout.

Le beurre de cacahuètes, c'est génial. Sans aucun doute. Les Américains pensent également qu'il se combine idéalement avec la confiture (sandwichs au beurre de cacahuètes et à la gelée), le chocolat (Reese's Peanut Butter Cups) et de manière générale, avec tout et n'importe quoi.

Les hot-dogs (pleins à ras-bord).

Quelque part parmi toutes les garnitures se trouve une saucisse. Probablement.

Les corn dogs

Ce sont des hot-dogs frits, enrobés dans une enveloppe de pâte de maïs. Ils sont servis sur un bâton de bois. C'est pratique, parce que... euh, personne ne sait exactement pourquoi.

La Root Beer Floats

Le concept: de la glace à la vanille qui flotte dans de la bière. Niveau gustatif, cette limonade évoque étrangement le sirop pour la toux. Parce que vous pouvez toujours sucrer en ajoutant quelque chose de plus sucré encore.

La sauce Ranch

Un peu trop épaisse pour être vraiment utilisée comme une sauce à salade, il faut plutôt la considérer comme un dip pour les légumes. Une trempette avec un potentiel addictif, il faut être honnête. En tout cas, les ailes de poulet au ranch sont cultissimes.

Les twinkies

Ces gâteaux consistent en une pâte à biscuits au goût légèrement rassis, fourrée d'une crème fouettée dont la date de péremption semble miraculeusement lointaine. C'est également culte aux USA. Hors des frontières... Hey, la vie est trop courte pour s'attarder sur des desserts sans saveur!

La casserole de patates douces

De la purée de patates douces garnie de marshmallows. De la douceur avec de la douceur. Cette casserole est servie en guise d'accompagnement du plat principal de dinde. Joyeux Thanksgiving!

Le fromage en ficelles

Certains fabricants ont le culot d'appeler ces choses en caoutchouc, emballées individuellement dans du plastique, de la mozzarella. Italiens, restez calmes.

Le fromage américain

C'est la raison pour laquelle de nombreux restaurateurs font la distinction entre «l'omelette au fromage» et «l'omelette au vrai fromage»: le fromage américain n'est pas un vrai fromage.

La moutarde jaune française (ou Yellow French's Mustard)

Si on la qualifie de «française», cette sauce n'a aucunement le goût de la moutarde française. Elle est jaune vif, mais n'a pas non plus le même goût que la moutarde Colman's anglaise. L'équivalent américain de Thomy, sauf qu'elle a le goût... de pas grand-chose.

Les shots de gelée

Pourquoi faut-il préparer un plat de sucreries pour enfants avec de l'alcool?

L'alcool ne peut-il pas être consommé comme une boisson? Non. Tout doit être coloré, doux et amusant!

Eh bien, pourquoi pas ?

La salade de gelée

Aux Etats-Unis, vous avez la possibilité de préparer de la gelée, de la mélanger avec des guimauves et une crème qui porte le nom (peu encourageant) de «fluff à la fraise». Ensuite, vous pouvez qualifier le tout de «salade» et la servir en accompagnement du plat principal. C'est magique, ce pays.

Chers Etats-Unis... Les goûts diffèrent. L'un ou l'autre de vos plats préférés pourrait même avoir (plutôt) bon goût. Ce qui ne les rend pas nécessairement totalement compréhensibles. (traduit et adapté par mbr)