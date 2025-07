21 photos de nouveaux-nés moches postées par leurs mères

21 photos de nouveaux-nés moches postées par leurs propres mères

C'est une trend sur les réseaux sociaux. Des mamans partagent des clichés de leurs bébés à la naissance pour montrer à quel point on peut avoir une vision biaisée de la beauté de son nourrisson.

C'est bien connu. Quand une femme donne naissance, son bébé est le plus beau du monde. Or, avec du recul, elles réalisent souvent que non, leur nouveau-né ressemblait surtout à un asticot fripé.

Une tendance s'est emparée des réseaux sociaux. Ces mamans partagent des clichés de leurs enfants maintenant/avant en écrivant: «Je pensais que j'avais le nouveau-né le plus chou, merci les hormones.» Une dose d'autodérision qui fait du bien dans une époque souvent trop bienveillante de la maternité.

