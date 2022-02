Image: sda

Sean Penn se méfie des nouveaux rapports de genres

En pleine promotion de son dernier film «Flag Day», l'acteur américain s'est exprimé dans les médias britanniques et défend la comptabilité entre homme et femme.

Sean Penn est un acteur et réalisateur à la carrière longue comme le bras. Le comédien américain a profité de sa tournée promotionnelle en Grande-Bretagne pour s'exprimer à propos de la conception de la masculinité. Des commentaires qui dénotent sa grande méfiance envers les rapports de genres qui enflent aux Etats-Unis depuis un certain temps.

«Je pense que les hommes se sont, à mon avis, beaucoup féminisés» Sean Penn

Dans des propos parus dans The Independent et rapportés par Le Figaro, la position de l'acteur de 61 ans, allié des combats féministes, contraste avec le discours dominant du gratin hollywoodien. Penn déplore même un «discours masculin absent».

«Se comporter en brute, avec indifférence ou tout simplement manquer de respecter aux femmes n'a, je pense, jamais rien eu à voir avec la masculinité» Sean Penn

L'acteur, démocrate et militant pour les droits égaux pour tous, avait prononcé des mots plus durs à l'encontre du mouvement #MeToo, se plaignant de la «vague de véhémence et de la rage où toute nuance est prohibée». (sp)