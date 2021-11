People

Jeff Bezos jaloux de Leonardo DiCaprio, il le menace sur Twitter

Sur le ton de la plaisanterie, le fondateur d'Amazon a proposé à l'acteur de le rejoindre en haut d'une falaise abrupte. Tout ça à cause d'une vidéo virale où l'on voit la petite amie de Jeff Bezos tomber sous le charme de Leonardo DiCaprio.

D'un côté, nous avons le célibataire le plus convoité de Hollywood, de l'autre, l'homme le plus riche du monde. Au milieu, une femme. Les ingrédients parfaits pour un prochain épisode d'Amour, Gloire et Beauté.

Une vidéo virale tourne actuellement sur les réseaux sociaux. On y voit Leonardo DiCaprio en train de discuter avec Jeff Bezos et sa petite amie, Lauren Sanchez, qui semble complètement tombée sous le charme de l'acteur.

Les trois personnalités étaient le samedi 6 novembre au Art Gala, à Los Angeles.

Ce qui est comique dans cette vidéo, c'est que Leonardo DiCaprio a l'air d'un géant face au couple. Il est probablement sur une marche, car en réalité, il ne mesure que 12 centimètres de plus que Jeff Bezos. Là, on dirait un basketteur de la NBA.

Sur Twitter, on peut lire «Leo est monsieur "je vole ta meuf"». On a l'impression de revivre une scène du «Loup de Wall Street».

Cette scène👇

Image: capture d'écran

Lundi 8 novembre, Jeff Bezos a taquiné le séducteur sur Twitter. «Leo, viens ici, je veux te montrer quelque chose...» a-t-il écrit en légende d'une photo de lui devant un panneau indiquant : «Danger! Falaise abrupte, chute fatale». Une photo qui ne le désavantage pas complètement.

L'acteur n'a pas répondu pour le moment. Pas sûr qu'il le fasse. Faut dire que sur les réseaux sociaux, il est plutôt en mode Greta Thunberg.

Et maintenant, un débat super important:

Vidéo: watson

