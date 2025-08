En magasin, c'est de la folie. Image: keystone

Voici pourquoi la Switch 2 est un triomphe

Depuis sa sortie, la Switch 2 dépasse toutes les attentes du fabricant japonais, Nintendo. Mais il lui reste tout de même à franchir quelques épreuves pour mesurer son réel succès.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

L'entreprise japonaise vient de confirmer officiellement ce que les analystes prédisaient depuis plusieurs mois avant le début des ventes. La Nintendo Switch 2 a connu le démarrage le plus réussi pour une console. Il s'en est écoulé plus de six millions dans le monde en sept semaines. Cela constitue de loin le plus grand lancement jamais réalisé pour une console de jeux vidéo.

À titre de comparaison, au cours des premières semaines, les chiffres se sont multipliés par deux par rapport au modèle précédent. La Switch 2 a par ailleurs battu haut la main le précédent record de la Playstation 5. Sony en avait écoulé 3,4 millions lors des quatre premières semaines de commercialisation. Nintendo a franchi ce seuil en seulement quatre jours, car elle a pu fournir bien plus de consoles lors du lancement.

Plus impressionnant encore: les plus de six millions d'articles ont été achetés par des consommateurs, il ne s'agit donc pas de livraisons à des magasins. Cela ne ferait toutefois pas une grande différence, car les livraisons de Switch 2 s'épuisent toujours très rapidement.



Le phénomène a pris une telle ampleur que Nintendo a promis d'augmenter la production, et a indiqué dans son rapport annuel:

«Actuellement, la demande dépasse l'offre dans de nombreux pays et nous regrettons les désagréments que cela cause à nos clients.»

Ce succès s'est manifesté dès les premiers jours de disponibilité. Selon la marque japonaise, plus de 3,5 millions de Switch 2 sont parties en quatre jours. Pour le trimestre clôturé fin juin, ce chiffre est passé à 5,8 millions (plus près d'un million de Switch 1). Le groupe de divertissement a ainsi plus que doublé son chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre en comparaison annuelle. Le bénéfice a grimpé de 18,6%.

Baptême du feu encore à venir

La console originale a aujourd'hui plus de huit ans et de nombreux fans de Nintendo attendaient la suite avec impatience. On s'attendait donc à un démarrage réussi. Mais il reste à passer le véritable test. La période de Noël dira si la dernière-née convaincra à nouveau les familles et les joueurs occasionnels. Le mélange de jeux exclusifs, dont certains s'adressent à un public plus âgé, et d'un choix inégalé de jeux pour enfants a été l'un des facteurs décisifs de l'énorme succès de Switch 1.

Les enfants ne sont pas les seuls à s'amuser, les adultes de 20 à 40 ans sont les premiers concernés. grafik: nintendo

La Switch 2 offre certes une meilleure qualité d'image et une plus grande puissance de calcul pour une expérience de jeu plus fluide. Mais avec un prix à partir de 470 francs, elle est aussi nettement plus chère que l'originale. Ceux pour qui n'attachent pas une réelle importance aux graphismes pourraient donc en conclure qu'une mise à niveau n'en vaut pas la peine. D'autant plus que certains jeux Nintendo comme Pokémon Legends: Z-A ou Metroid Prime 4 sortiront en parallèle pour chacune des consoles.

En revanche, de plus en plus de jeux ne fonctionneront que sur le nouveau modèle pour des raisons techniques, de quoi plaider en faveur de l'achat d'une Switch 2. Cela sera notamment le cas pour les derniers arrivants de Nintendo, Mario Kart World et Donkey Kong Bananza. Ces deux-là auraient été impossibles à jouer sur la Switch 1, devenue obsolète.



Le succès de Mario Kart

De loin le plus populaire sur la Switch 2, Mario Kart World s'est vendu à 5,63 millions d'exemplaires sur les trois premières semaines. En d'autres termes, près de 97% des premiers clients de la Switch 2 se sont également procuré le dernier Mario Kart. Ce pourcentage extrêmement élevé s'explique aussi par la mise sur le marché d'un pack. L'offre à 509 francs a bien plu, sachant que la Switch 2 seule coûte 469 francs.

Le plan de Nintendo pour booster sa nouvelle console avec un jeu exclusif a donc fonctionné.

La 1, toujours disponible, totalise désormais 153,1 millions d'unités écoulées. Au cours des trois prochains mois, elle devrait ainsi détrôner la Nintendo DS en tant que console la plus vendue de la marque à ce jour. Après une augmentation de prix surprenante, on doute néanmoins que la Switch 1 batte le record détenu depuis longtemps par la Playstation 2 de Sony.

La Switch plus chère

Nintendo a ainsi augmenté à la fin de la semaine dernière le prix de la Switch 1 aux Etats-Unis, qui a - on le répète - plus de huit ans. De 300 dollars, on est passés à 340 dollars. Le modèle OLED a, lui, grimpé de 350 à 400 dollars.

La première génération a atteint 1,415 milliard de jeux écoulés. Cela représente environ neuf jeux par console. Image: Nintendo

Il est extrêmement rare qu'une console devienne plus chère après le lancement du modèle suivant. Nintendo se contente d'invoquer les «conditions du marché» pour justifier sa décision. Une référence probable aux nouveaux droits de douane américains. Nintendo a certes déjà transféré en 2019 une grande partie de sa production de la Chine vers le Vietnam, mais les droits de douane de Donald Trump frappent aussi durement le Vietnam, et donc Nintendo avec un taux de 20%. Cela représente deux fois plus que les 10% de base introduits en avril et utilisés par le japonais pour calculer ses revenus pour l'année fiscale en cours.

L'Europe n'est pour l'instant pas concernée par cette adaptation de prix. Celui de la Switch 2 n'a pas bougé, même pas aux Etats-Unis. Nintendo n'ose probablement pas (encore) répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs pour ce produit important. Mais cela pourrait changer: «Veuillez noter que des ajustements de prix pourraient être nécessaires à l'avenir», indique le fabricant.

L'augmentation unilatérale des prix de l'ancien modèle devrait porter ses fruits. La différence avec la nouvelle Switch 2 s'amenuise et il devient donc plus intéressant pour les clients d'opter pour la dernière console, d'autant plus qu'aux États-Unis, la 2 n'est plus que 50 dollars plus chère que la OLED.

Malgré les droits de douane et les ventes de Noël incertaines, les investisseurs affichent leur confiance. Depuis le début de l'année, l'action de la marque a augmenté de 46%, et de 100% au cours des 12 derniers mois.



Les actionnaires y croient

L'une des raisons de cet optimisme est sans doute à chercher dans la position presque monopolistique de l'entreprise japonaise iconique. Celle-ci peut publier ses jeux exclusivement sur sa propre console. Avec Mario, Zelda, Pokémon et les autres, Nintendo s'est créé dans le secteur une «niche à plusieurs dizaines de milliards» qui a jusqu'à présent résisté à toutes les tempêtes. Alors que l'industrie du jeu vidéo a dû dernièrement faire face à des dizaines de fermetures de studios et à la suppression d'environ 40 000 emplois, Nintendo n'a cessé de croître.

Autre raison de la confiance des investisseurs: la diversification croissante. Outre les jeux vidéo, Nintendo s'implique de plus en plus dans les films et les parcs d'attractions. Ainsi, The Legend of Zelda devrait sortir au cinéma en 2027. L'idée: cibler un public plus large et le familiariser avec des marques, ce qui devrait se traduire ensuite par une hausse des ventes de consoles et de jeux.