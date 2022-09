Yoann Provenzano présente son nouveau spectacle, Le spectacle est permanent, le 28 septembre à La Tour-de-Peilz (VD). Image: ©A la volette!

Interview

Sourcils de Berset, cuisse de Kominek: on a causé avec Yoann Provenzano

Avant la première de son nouveau spectacle, on a testé la répartie de l'humoriste vaudois. Entre réponses parfois sérieuses et questions souvent absurdes, Yoann Provenzano nous parle de ses lasagnes immondes, de son chien «cher mais instagrammable» et de son côté parfois un peu fragile.

Margaux Habert: Thé ou café?

Yoann Provenzano: Café, parce que pour moi, le thé, c'est un truc qu'on boit le soir, quand il fait froid, devant une série sur les serial killers sur Netflix.



Elle est nulle cette question, non?

Non ça va, c'est une question qu'il faut poser, je pense. Plus tard, je t'aurais répondu thé, ça situe le contexte.

C'est quoi la pire question qu'on t'a posée lors d'une interview?

«Est-ce qu'on peut rire de tout?» et tu réponds «oui, mais pas avec n'importe qui», et on te dit «vous pouvez développer?». Je pense que ça, c'est vraiment une des questions les plus horribles à poser à un humoriste.

OK, je vais vite la tracer alors...

C'est vrai, tu l'avais prévue?!

Non! Avant un spectacle, tu mets quoi dans la bouche?

Des chewing-gums à la menthe, je pense au premier rang... Et je me mets les mots de mon texte que je dois dire après. J'essaie de répéter, quand même.

Et après le spectacle?

Enormément de bières!

Yoann Provenzano, ce guépard 👇🏽

D'ailleurs, c'est quoi l'alcool que tu ne refuses jamais?

Une bonne bière bien fraîche. Et un gin tonic!

Les deux?

Les deux, ensemble! Mais surtout une bonne bière.

C'était quoi ta pire cuite?

Je pense que c'était après le Covid, vu qu'on n'est pas trop sortis et qu'il fallait décompenser... Pas «décompresser», non, «décompenser», vraiment. Plein de bières, peu de souvenirs le lendemain et sûrement quelques infections au Covid, quoi.

Qu'est-ce qui te met immanquablement mal à l'aise?

Les gens très vite entreprenants. Les gens ont l'habitude de me voir dans leur téléphone, mais moi, je les vois pas. Et, vraiment, j'aime bien qu'ils viennent vers moi! Mais quand ils sont vite très amicaux, c'est un truc qui peut me gêner...

Avec les fans: Je suis un peu là: «Ouais c'est cool, ça me fait plaisir aussi, par contre il va falloir enlever tes mains de mon corps, là...»

Est-ce que les questions des journalistes peuvent faire partie des choses qui te mettent mal à l'aise?

Non, je crois pas. J'essaie de rester le plus ancré possible.

Et si les journalistes se comportent comme les fans trop tactiles?

Extrêmement mal à l'aise! (rires)

C'est quoi, ton dernier mensonge?

Celui que je viens de dire! Non, en vrai, ça doit être à ma copine, quand je lui dis que j'ai fumé «juste une cigarette»... Alors que c'était «juste un paquet», plutôt.

Ta dernière recherche gênante sur Google?

«Est-ce normal d'être d'accord avec Thanos?» C'est dans les Avengers, quand Thanos veut éliminer la moitié de l'univers, pour le bien de l'univers. Je me suis demandé: «Il y a des gens qui sont d'accord avec lui?» et apparemment, oui... C'est pas ce que je pense moi, hein!

C'est quoi, ta dernière recherche Spotify?

Mmh, ça devait être mes découvertes de la semaine. [Il sort son téléphone] Alors c'est... Berriat Players, Binary Digit [on écoute].



Je connais pas, on découvre ensemble... J'aime bien ce genre de musique un peu bizarre. C'est cool!

Et ton plaisir coupable, musicalement parlant?

Le premier album des One Direction, je le trouve assez cool, avec What makes you beautiful. [Il se met à chanter en yoghourt] Je t'avoue que des fois, si je suis tout seul, je me fais un petit kiffe.

Harry Styles, on le classe souvent comme un chanteur à minettes, mais moi j'aime bien! Alors du Harry Styles, aussi: plaisir coupable.



Sur qui tu n'oserais pas faire de vannes?

Mmh, quelqu'un qui fait... de l'UFC (Ultimate fighting championship). Et qui est dans la salle au moment où je fais cette blague! Non, personne en fait. Si c'est bien amené, intelligent et que la personne a un peu de second degré, tout le monde est vannable.

Donc on peut rire de tout, avec tout le monde...?

Aha! Non mais ça pour de vrai, c'est une question qu'il faut poser à Thomas (Wiesel), qui a fait des vannes à un repas du Lausanne Sport et qui a dû sortir par une porte dérobée pour ne pas se faire péter la gueule! (rires)

Dans le communiqué de presse, ton humour est décrit comme «bienveillant», c'est pas un peu un truc de fragile? C'est clairement un truc de fragile, mais je me considère un peu comme un fragile. J'aime bien Harry Styles, mettre des petits colliers, des bagues... Enfin, c'est pas juste un truc de fragile, les colliers, les bagues...

Fais gaffe, tu t'enfonces.

Complètement! Voilà, ramer, ça c'est bien un truc de fragile! Mais je suis comme ça, je ne peux pas faire autre chose que ce que je suis. Je me considère comme quelqu'un de sympa et de bienveillant. Mais de fragile aussi! (rires)

Il est aussi MC Terkuit pour 120 Minutes 👇🏽

Vidéo: extern / rest

C'est quoi ta dernière émotion gustative, à part cette pomme que tu mâchouilles, là?

[Il exagère les bruits de mastication] On est partis avec ma copine au Vietnam en 2016 et, là-bas, j'ai découvert la vraie bouffe vietnamienne. Incroyable.

C'est tout, depuis 2016...?

Si, OK, un tiramisu à Rome l'année passée, un truc de dingue à s'en relever la nuit.

A propos de gastronomie italienne, ça fait quoi d'avoir un nom de fromage italien?

(Rires) Bah écoute, c'est bien, on peut me consommer froid, chaud, râpé... Un plaisir!



Si t'étais une sauce, ce serait laquelle?

Je serais la Worcestershire. Déjà parce qu'elle est imprononçable et puis parce qu'on peut la mélanger avec d'autres sauces, mais qu'elle sait aussi se suffire à elle-même. Ou alors de la mayonnaise. J'en mange un tube par semaine, minimum.



Manger de l'agneau, c'est mal?

«Manger de l'agneau, c'est mal, manger Yoann, c'est mieux.»

Euh, hein...?

Agneau, ça fait Yoann en verlan.

Ah...!

Pour revenir à l'agneau, le vrai, oui et non... Parce que c'est quand même très bon. Mais c'est très mal.

C'est quoi le truc le plus crade que tu as mangé?

Une fois, ivre en voyage, on s'est arrêté dans un kebab où, sobre et de jour, on se serait pas aventuré. Et au final, la nuit, avec l'alcool, tes barrières tombent. C'était un kebab avec peut-être de l'agneau, peut-être du chat, je sais pas. Qui, de surcroît, est tombé par terre, sur la route humide, et je me suis dit «merde, j'ai trop faim!», et je me le suis envoyé quand même.

Sans transition, un truc qui te met systématiquement de bonne humeur.

La musique italienne des années 1970, genre Ricchi e Poveri, ou un petit Gloria [il se remet à chanter en yoghourt]. Même si je passe la pire journée de ma vie, tu me mets ça, je suis content.

Et un truc qui te met de mauvaise humeur?

Quand ça enchaîne sur du Tiziano Ferro. Parce que Tiziano Ferro, au bout d'un moment... Merde. Non, en vrai, les gens qui te laissent pas sortir du bus avant d'entrer eux-mêmes, ce genre de manifestations où les gens pensent qu'à leur gueule. Ne pas considérer l'autre, ça m'énerve vraiment.

Des connards!

Oui! C'est toi qui l'as dit...

Un plaisir de l'automne? [Sur un ton niais]

[Idem] Oh, aller en forêt avec mon chien et voir les couleurs des arbres changer, c'est vraiment très beau...

Fragile.

Clairement! (rires)

Si t'étais une meuf, c'est quoi le premier truc que tu ferais?

Me choper. Non, écris pas ça... J'irais gueuler dans la rue, manifester, avoir une vraie légitimité à défendre les causes féministes, parce qu'en tant qu'homme, je ne peux que soutenir. C'est une bonne réponse ou bof?

C'est plus profond que prévu!

Ah? Bon alors je me chope, voilà!

C'est quoi cette dégaine?

Aha, alors ça, c'est le Yoann qui veut faire le mec stylé, en mettant des habits un petit peu décalés, mais ça marche pas.

La pièce à conviction 👇🏽

Et les tresses, j'ai voulu essayer et le lendemain, j'avais les cheveux tout bouclés, on aurait dit un surfeur à Bali. Beau gosse! Je fais des expériences parce que tu vois, j'ai les cheveux longs, mais j'en ai plus beaucoup, donc je profite.

Avec un petit air de chien battu: «Je sens que je suis sur la fin des possibilités d'aventures capillaires...»

Les mecs avec des chignons, on en pense quoi?

... On les laisse tranquilles! Moi j'ai un chignon parce que j'aimerais les garder longs le plus longtemps possible... [petit air de chien battu bis]



Ça fait quoi d'être «l'humoriste connu» le moins connu de Suisse romande?

C'est une bonne question. Bah tu vois, c'est ce qui fait que je suis dans watson et pas Le temps. Bim! (rires)

Un partout, balle au centre! Et qui est le plus drôle?

Nathanaël Rochat, sans hésiter. C'est notre père à tous. Il y a que lui qui peut faire du Nathanaël Rochat. C'est ça le plus inspirant, et j'adorerais qu'un jour, on me dise «il y a que toi pour faire ce que tu fais».

Et c'est qui le moins drôle?

Ah, Nathanaël Rochat aussi!



Est-ce que Cash (le jeu qu'il présente sur la RTS où on peut gagner 1000 CHF), c'est pas un peu une émission pour les vieux?

Oui, mais c'est bienveillant! Avant, c'était un truc pour les gens de 65 ans, et depuis que je présente, ça a bien rajeuni, la moyenne d'âge des téléspectateurs est à 63 ans. En vrai, ça me permet de toucher un autre public que celui sur les réseaux sociaux, la scène ou la radio. Donc c'est assez cool.



Qu'est-ce que t'as envie de faire subir aux gens qui te demandent «t'as pas 1000 balles»?

J'ai envie que ce soit eux qui me les donnent! C'est toujours gentil, mais au bout d'un moment, tu l'as assez entendue. C'est comme les gens qui sont très grands, à qui on demande tout le temps «tu fais du basket?»

T'as une réponse toute faite pour ces gens?

Oui, je fais «ahaha, non!» avec un rire gênant, et je pars.

Grosse répartie.

(Rire gênant)

Et si on te donne 1000 CHF, là, tu fais quoi?

Je les investis pour aider les gens qui ont faim. Non c'est faux, je vais au casino et je claque tout sur la case rouge.



A propos d'argent, tu as un chien, un Shiba Inu, soit une race qui coûte un rein, c'est grâce à Cash ou à tes pubs pour les dentistes que t'as pu t'en acheter un?

Ni l'un ni l'autre, j'ai volé le Shiba de Squeezie!



Squeezie et son Shiba en Une de GQ avant le vol.

Image: instagram squeezie

Non, j'ai pris un Shiba parce que j'adore la culture japonaise, et il la représente bien. Par contre, oui, il a coûté super cher, mais qu'est-ce qu'il est instagrammable!

C'était quoi, tes complexes, petit?

J'étais un peu plus gros que les autres, et mes dents aussi... J'ai assez mal vécu tout ça, les enfants sont cruels entre eux. Mais c'est là que j'ai commencé à faire le con pour les intéresser autrement, donc aujourd'hui, c'est bénéfique. Mais c'était pas cool à l'époque.

«Ce qui ne te tue pas te rend plus fort»?

Exact, c'est bien une phrase de fragile, ça!

Et aujourd'hui?

Je pense que j'ai plus vraiment de complexes. On vieillit, on s'accepte, on s'en fout. Mais dans l'absolu, je dirais mon front [il lève sa casquette]. C'est un Airbnb. Je peux le louer et me faire 600 balles par mois. Et si en plus, on met le Shiba dedans, laisse tomber!



«Moi, président», c'est quoi ta première mesure?

Je pense que je vire les six autres conseillers fédéraux.

Et ta deuxième mesure?

J'en réengage deux ou trois parce que ça fait trop de boulot. Je reprends Ignazio Cassis, pour la caution italophone, ça amène toujours un peu de «ciao grazie!». Et puis Alain Berset parce qu'il a des jolis sourcils.

Avec son chien instagrammable 👇🏽

Le dernier truc illégal que t'as fait?

Mmh, j'ai traversé au rouge, ce matin.

Wow...

Sinon, je fume des bédos, des fois. C'est illégal à quel point en fait? Je sais pas. Ah oui, j'ai poignardé un enfant la semaine dernière.

Ah, ça va, ça.

Ouais, chill.



Le truc le plus con que t'as fait par amour?

Ouh, j'ai l'impression que je fais tout le temps des trucs cons... Je vais tenter de faire un petit plat et complètement le rater. C'est pas bon, mais c'est fait avec amour. Genre la lasagne, elle se pète la gueule, quoi.

Mais elle est juste moche ou elle est pas bonne, en plus?

Les deux! La lasagne, donc, pas ma copine... [rire gras, pardon madame] C'est ces tentatives un peu ratées de faire une surprise, mais c'est mignon. Mais ça finit sur UberEats, à 21 heures, en mode «bon, on mange quoi?».



L'endroit le plus bizarre où t'as dormi (ou tenté de dormir)?

On nous avait offert une nuit dans une tente suspendue, un truc paumé dans la forêt. On a pris un peu de weed et, comment dire? C'était pas une bonne idée... Après, le moindre bruit devient menaçant. On a absolument pas dormi et dès qu'on s'est sentis un peu mieux, on est partis. Et la personne qui nous a offert ça est persuadée qu'on a dormi là-bas, alors que pas du tout.



Yoann Provenzano et l'hôtellerie: «Désolé mais, dormir en pleine nature, c'est pas pour moi. Les murs et un plafond, c'est quand même assez cool»

Les adultes qui roulent en trottinette électrique, ils méritent quel sort?

Oh bah, un dos d'âne pas annoncé, suivi par du gravier... Ça devrait être réglementé, genre «tu n'as pas le droit, point». Je pense que ça doit être comme le permis, mais à l'envers. Dès que t'as 18 ans, t'as plus le droit de monter sur une trottinette.



Si t'étais cannibale, tu boufferais qui?

Mmhh, je taperais dans une de mes cuisses. C'est une de mes fiertés, je pense qu'il y a de la bonne viande. Autrement, je mangerais bien quelqu'un d'assez musclé, mais qui a quand même un peu de bidoche. Du style Alexandre Kominek. On voit que c'est taillé, mais qu'il aime bien vivre malgré tout.

Genre un peu de lard qui fond sur le reste pour donner un petit goût?

Exactement ça! Tout en ayant du tonus et de la bonne protéine.

OK, on le bouffe ensemble?

Quand tu veux!

Si t'étais Miss France, ce serait quoi, ton vœu le plus cher?

[Il prend un ton de bobet] Je pense que ce serait d'abolir la faim dans le monde. Pas de la résoudre, hein, juste de l'abolir.

On arrive à la fin, je te repose la question: «C'est quoi la pire question qu'on t'a posée lors d'une interview?»

Aha! Fais voir tes feuilles... Mmh je crois que ça reste «est-ce qu'on peut rire de tout?». Rien ne battra celle-ci, mais t'y as mis du tien. Elle est de moins en moins posée, je pense qu'on a compris que c'était nul. Est-ce qu'on peut rire de tout? Je pense qu'aujourd'hui, non, parce que les sensibilités se sont affinées et que c'est plus compliqué de faire des blagues sur certains sujets.

Ce qui est super, c'est que la question à laquelle tu voulais pas répondre et que je t'ai pas posée...

... J'y ai répondu. Ouais. (rires)

Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau pour se quitter sur une note gnangnan et bienveillante?

Que plein de monde vienne voir mon spectacle et que je puisse continuer à faire ce métier le plus longtemps possible. Et que Harry Styles sorte d'autres sons super et qu'il arrête de cracher sur Chris Pine! Tu penses qu'il a craché ou pas?

Le contexte 👇🏽

Vidéo: watson

Mmhh, j'ai envie de dire que oui, pour le côté thug.

Ouais, pareil... Après, de toute façon, j'aime bien ce personnage, il apparaît tout le temps quand j'ouvre TikTok, les algorithmes ont compris que j'étais un peu fragile.

J'ai les mêmes vidéos, je suis une fragile aussi, tu crois?

Oui, mais c'est super, les fragiles sont tous les bienvenus à mon spectacle!



Image: © Jokers Comedy

Yoann Provenzano dans «Le spectacle est permanent», le 28 septembre 2022 à 20 heures 30 à la Salle des Remparts, La Tour-de-Peilz.