Japon, Suède ou France, les pays diffusent chaque année leurs propres classiques de Noël.

Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde

Partout dans le monde, les films de Noël qui passent à la télé font partie du rituel des fêtes. Voici un tour d'horizon de longs-métrages devenus des classiques ailleurs dans le monde.

Oliver Baroni Suivez-moi

Avec l’arrivée de la télévision dans les salons du monde entier, les spectateurs ont pu profiter d'une programmation «spécial Noël». Bien sûr, il y a les retransmissions en direct d'offices religieux.

Mais les longs métrages un peu kitsch ont toujours été un élément central de ce programme festif. Ils sont parfaits pour combler les longues heures entre l’ouverture des cadeaux et les excès du repas de Noël.

C’est ainsi que certains films sont devenus, au fil du temps, des classiques de Noël. Certains racontent une histoire liée à la célébration (Le Miracle de la 34e rue, par exemple), tandis que d’autres sont devenus des classiques en raison de décisions de programmation un peu arbitraires, devenues tradition avec le temps (par exemple un Harry Potter le soir du réveillon, ou un James Bond le 26).

Dans nos contrées, c'est le désormais cultissime Le Père Noël est une ordure, un classique en France et en Romandie - justement parce qu'il est à l'opposé de l’ambiance festive traditionnelle - qui occupe la première place du podium des films de Noël.

Nos voisins alémaniques ont aussi leur film de Noël préféré: Trois noisettes pour Cendrillon.

On devine bien l'intrique en voyant l'affiche. Image: amazon

Là, l’intrigue n’a rien à voir avec Noël, si ce n’est qu’elle se déroule en grande partie dans un joli paysage enneigé.

Ce conte d’Europe de l’Est datant de 1973 est le film de Noël traditionnel en Suisse alémanique, en Allemagne et en Tchéquie.

Voici une sélection de l'ambiance de Noël dans différentes parties du monde:

Australie: Bush Christmas (1983)



Oui, c'est Nicole Kidman dans le bush australien. Image: imago

Plus australien, tu meurs. Ce classique familial, avec une toute jeune Nicole Kidman dans son tout premier rôle, montre un Noël sous un soleil d'été ancré dans la réalité australienne.

Le film célèbre l’aventure, la détermination et la solidarité familiale dans les rudes paysages de l’outback.



Allemagne: Le Petit Lord Fauntleroy (1980)



Le film britannique passe chaque année à la télévision allemande. Image: imago

Depuis sa première diffusion sur la chaîne ARD, le 26 décembre 1982, le téléfilm britannique Le Petit Lord Fauntleroy (1980) est considéré en Allemagne comme un classique absolu de Noël.

Depuis, il est diffusé chaque année, le plus souvent le vendredi précédant le réveillon. Là encore, l’histoire n’est pas centrée sur Noël, mais elle parle de transformation, de bonté et de retrouvailles familiales - des thèmes qui collent parfaitement à l’atmosphère chaleureuse des fêtes.

Suède: Le Noël de Jiminy Cricket (1958)

Le copain de Pinocchio anime la télévision suédoise depuis des décennies. Image: imago

Ce dessin animé spécial Noël de Disney était à l’origine intitulé Un nouveau Noël Disney. En Scandinavie, particulièrement en Suède, il fait désormais partie intégrante du rituel de Noël.

Le film est diffusé à 15h pile le soir du réveillon (Julafton). Ce moment suit immédiatement le repas traditionnel (Julbord) et précède les temps forts de la soirée, comme l’arrivée du Jultomte (le Père Noël) et la distribution des cadeaux. Cette heure fixe est devenue, pour des générations de familles scandinaves, un rituel non négociable.

Le grand classique de la francophonie: Le père Noël est une ordure. Image: premiere.fr

Italie: Vacanze di Natale (1983)

«Les Italiens font du ski», pourrait-on titrer. Image: imdb

Les Italiens ont leur propre genre spécifique de comédies de Noël, appelées cinepanettone. Le film Vacanze di Natale (1983) est celui qui a instauré la tradition de sortir une comédie au cinéma à Noël.

Aller voir le cinepanettone est, depuis, aussi essentiel au rituel de Noël italien que de manger du panettone.

Japon: Tokyo Godfathers (2003)

Le film japonais accumule les coïncidences presque miraculeuses. Image: wikicommons

Dans un Japon majoritairement non chrétien, Noël est avant tout une fête laïque et commerciale. Pourtant, le film d’animation Tokyo Godfathers est devenu une sorte de rituel de Noël.

L’histoire se déroule entre le réveillon et le Nouvel An et suit trois personnes sans domicile fixe - un alcoolique, une femme transgenre et une adolescente en fugue - qui trouvent un bébé abandonné et partent à la recherche de ses parents à travers Tokyo.

Leur périple est ponctué d’une série de coïncidences extraordinaires, presque miraculeuses (des «miracles de Noël»?), qui mènent finalement à la réconciliation et à la célébration du lien humain… ce qui nous ramène aux idéaux des grands classiques de Noël occidentaux.

Angleterre: Le bonhomme de neige (1982)

Le roman graphique a donné lieu à un dessin-animé devenu culte en Angleterre. Image: wikicommons

Publié en 1978, le roman graphique de Raymond Briggs a connu un immense succès. Diffusée pour la première fois en 1982, l’adaptation en dessin animé est devenue un classique, toujours diffusé chaque année à Noël.

L’histoire d’un bonhomme de neige qui prend vie et se lie d’amitié avec le garçon qui l’a créé est racontée sans aucun dialogue, uniquement avec des images et de la musique.

Etats-Unis: La vie est belle (1946)

Les classiques de Noël sont légion aux Etats-Unis. Image: wikicommons

Étant donné que la télévision s’est imposée aux États-Unis bien plus tôt et à bien plus grande échelle que dans le reste du monde, il est pratiquement impossible de parler d'un seul «classique de Noël». La vie est belle (1942) figure en tête de liste aux côtés du Miracle de la 34e rue (1947)...

La douceur de Noël à l'américaine. Image: imago

...ou L'amour chante et danse, dans lequel Bing Crosby chante White Christmas (1942)...

«I'm dreaming of a white Christmas» Image: wikicommons

…ou encore, plus récents, L’Étrange Noël de Monsieur Jack (1993) ou Elfe (2003).

On connait les films décalés de Noël comme «L'Etrange Noël de Monsieur Jack»...

... ou «Elfe».

D'autres films plus récents ont trouvé leur place parmi les classiques de Noël:

🇨🇭, 🇩🇪 – Maman, j'ai raté l'avion (1990)

🇬🇧 – Love Actually (2003)

🇫🇷 – Gremlins (1984)

🇮🇹 – Un fauteuil pour deux (1983)

A Noël, Bruce Willis sait se mettre dans le pétrin (et s'en sortir). Image: imdb

Et contre toute attente, Piège de cristal (1988) est un film de Noël populaire partout dans le monde.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

