assez ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Noël

Ces 10 films improbables sont des rituels de Noël dans le monde

Weihnachtsfilme aus aller Welt
Japon, Suède ou France, les pays diffusent chaque année leurs propres classiques de Noël.

Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde

Partout dans le monde, les films de Noël qui passent à la télé font partie du rituel des fêtes. Voici un tour d'horizon de longs-métrages devenus des classiques ailleurs dans le monde.
20.12.2025, 15:5620.12.2025, 15:56
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Avec l’arrivée de la télévision dans les salons du monde entier, les spectateurs ont pu profiter d'une programmation «spécial Noël». Bien sûr, il y a les retransmissions en direct d'offices religieux.

Mais les longs métrages un peu kitsch ont toujours été un élément central de ce programme festif. Ils sont parfaits pour combler les longues heures entre l’ouverture des cadeaux et les excès du repas de Noël.

C’est ainsi que certains films sont devenus, au fil du temps, des classiques de Noël. Certains racontent une histoire liée à la célébration (Le Miracle de la 34e rue, par exemple), tandis que d’autres sont devenus des classiques en raison de décisions de programmation un peu arbitraires, devenues tradition avec le temps (par exemple un Harry Potter le soir du réveillon, ou un James Bond le 26).

Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année

Dans nos contrées, c'est le désormais cultissime Le Père Noël est une ordure, un classique en France et en Romandie - justement parce qu'il est à l'opposé de l’ambiance festive traditionnelle - qui occupe la première place du podium des films de Noël.

Nos voisins alémaniques ont aussi leur film de Noël préféré: Trois noisettes pour Cendrillon.

drei haselnüsse für aschenbrödel weihnachtsfilm 1973 https://m.media-amazon.com/images/I/81Q8qZEgT4L._AC_UF894,1000_QL80_.jpg
On devine bien l'intrique en voyant l'affiche.Image: amazon

Là, l’intrigue n’a rien à voir avec Noël, si ce n’est qu’elle se déroule en grande partie dans un joli paysage enneigé.

On n'était pas prêt pour cette pub

Ce conte d’Europe de l’Est datant de 1973 est le film de Noël traditionnel en Suisse alémanique, en Allemagne et en Tchéquie.

Voici une sélection de l'ambiance de Noël dans différentes parties du monde:

Australie: Bush Christmas (1983)

Nicole Kidman Characters: Helen Film: Bush Christmas AUS 1983 Director: Henri Safran 22 December 1983
Oui, c'est Nicole Kidman dans le bush australien.Image: imago

Plus australien, tu meurs. Ce classique familial, avec une toute jeune Nicole Kidman dans son tout premier rôle, montre un Noël sous un soleil d'été ancré dans la réalité australienne.

Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari

Le film célèbre l’aventure, la détermination et la solidarité familiale dans les rudes paysages de l’outback.

Allemagne: Le Petit Lord Fauntleroy (1980)

Der kleine Lord, (LITTLE LORD FAUNTLEROY) GB 1980, Regie: Jack Gold, RICKY SCHRODER (2.vl), ALEC GUINNESS (3.vl), Stichwort: Butler, Diener UnitedArchives00007073 the small Lord Little Lord FauntLeRo ...
Le film britannique passe chaque année à la télévision allemande.Image: imago

Depuis sa première diffusion sur la chaîne ARD, le 26 décembre 1982, le téléfilm britannique Le Petit Lord Fauntleroy (1980) est considéré en Allemagne comme un classique absolu de Noël.

Gwyneth Paltrow a vécu la discussion la plus gênante de sa vie

Depuis, il est diffusé chaque année, le plus souvent le vendredi précédant le réveillon. Là encore, l’histoire n’est pas centrée sur Noël, mais elle parle de transformation, de bonté et de retrouvailles familiales - des thèmes qui collent parfaitement à l’atmosphère chaleureuse des fêtes.

Suède: Le Noël de Jiminy Cricket (1958)

From All of Us To All of You - Disney Christmas Movie from 1958 popular in Skandinavia around Christmas. https://www.imago-images.com/st/0412341597?searchID=ca4464ee-83d4-4d09-a258-590762314a81
Le copain de Pinocchio anime la télévision suédoise depuis des décennies.Image: imago

Ce dessin animé spécial Noël de Disney était à l’origine intitulé Un nouveau Noël Disney. En Scandinavie, particulièrement en Suède, il fait désormais partie intégrante du rituel de Noël.

Netflix et Paramount se battent pour Warner Bros: voici les conséquences

Le film est diffusé à 15h pile le soir du réveillon (Julafton). Ce moment suit immédiatement le repas traditionnel (Julbord) et précède les temps forts de la soirée, comme l’arrivée du Jultomte (le Père Noël) et la distribution des cadeaux. Cette heure fixe est devenue, pour des générations de familles scandinaves, un rituel non négociable.

Le Père Noël est une ordure Französische Weihnachtskomödie von 1982 https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Le-Pere-Noel-est-une-ordure-7-anecdotes-meconnues-sur-le-film-culte
Le grand classique de la francophonie: Le père Noël est une ordure.Image: premiere.fr

Italie: Vacanze di Natale (1983)

Vacanze di Natale – Weihnachtskomödie aus Italien, 1983. https://www.imdb.com/title/tt0205493/mediaindex/?ref_=mv_close
«Les Italiens font du ski», pourrait-on titrer.Image: imdb

Les Italiens ont leur propre genre spécifique de comédies de Noël, appelées cinepanettone. Le film Vacanze di Natale (1983) est celui qui a instauré la tradition de sortir une comédie au cinéma à Noël.

Il va nous manquer

Aller voir le cinepanettone est, depuis, aussi essentiel au rituel de Noël italien que de manger du panettone.

Japon: Tokyo Godfathers (2003)

Tokyo Godfathers (2003) – Weihnachtsfilm aus Japan. https://de.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Godfathers
Le film japonais accumule les coïncidences presque miraculeuses.Image: wikicommons

Dans un Japon majoritairement non chrétien, Noël est avant tout une fête laïque et commerciale. Pourtant, le film d’animation Tokyo Godfathers est devenu une sorte de rituel de Noël.

L’histoire se déroule entre le réveillon et le Nouvel An et suit trois personnes sans domicile fixe - un alcoolique, une femme transgenre et une adolescente en fugue - qui trouvent un bébé abandonné et partent à la recherche de ses parents à travers Tokyo.

La vie amoureuse de Katy Perry avant Trudeau? 10 ex plutôt dingues

Leur périple est ponctué d’une série de coïncidences extraordinaires, presque miraculeuses (des «miracles de Noël»?), qui mènent finalement à la réconciliation et à la célébration du lien humain… ce qui nous ramène aux idéaux des grands classiques de Noël occidentaux.

Angleterre: Le bonhomme de neige (1982)

Raymond Briggs &amp;quot;The Snowman&amp;quot; TV film 1982 Aardman https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Briggs
Le roman graphique a donné lieu à un dessin-animé devenu culte en Angleterre.Image: wikicommons

Publié en 1978, le roman graphique de Raymond Briggs a connu un immense succès. Diffusée pour la première fois en 1982, l’adaptation en dessin animé est devenue un classique, toujours diffusé chaque année à Noël.

Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien

L’histoire d’un bonhomme de neige qui prend vie et se lie d’amitié avec le garçon qui l’a créé est racontée sans aucun dialogue, uniquement avec des images et de la musique.

Etats-Unis: La vie est belle (1946)

It&amp;#039;s a Wonderful Life (1946) – klassischer Weihnachtsfilm aus Hollywood. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/It%27s_a_Wonderful_Life_%281946_poster%29.jpeg
Les classiques de Noël sont légion aux Etats-Unis.Image: wikicommons

Étant donné que la télévision s’est imposée aux États-Unis bien plus tôt et à bien plus grande échelle que dans le reste du monde, il est pratiquement impossible de parler d'un seul «classique de Noël». La vie est belle (1942) figure en tête de liste aux côtés du Miracle de la 34e rue (1947)...

MIRACLE ON 34TH STREET, from left: John Payne, Maureen O Hara, Natalie Wood, Edmund Gwenn, 1947. 20th Century-Fox Film Corporation, TM &amp;amp; Copyright/courtesy Everett Collection 20thCentFox/Court ...
La douceur de Noël à l'américaine.Image: imago

...ou L'amour chante et danse, dans lequel Bing Crosby chante White Christmas (1942)...

Bing Crosby singt &amp;quot;White Christmas&amp;quot; im 1942er Weihnachtsfilm &amp;quot;Holiday Inn&amp;quot;. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/It%27s_a_Wonderful_Life_%281946_pos ...
«I'm dreaming of a white Christmas»Image: wikicommons

…ou encore, plus récents, L’Étrange Noël de Monsieur Jack (1993) ou Elfe (2003).

Weihnachtsfilme!
On connait les films décalés de Noël comme «L'Etrange Noël de Monsieur Jack»...
Weihnachtsfilme!
... ou «Elfe».

D'autres films plus récents ont trouvé leur place parmi les classiques de Noël:

  • 🇨🇭, 🇩🇪 – Maman, j'ai raté l'avion (1990)
  • 🇬🇧 – Love Actually (2003)
  • 🇫🇷 – Gremlins (1984)
  • 🇮🇹 – Un fauteuil pour deux (1983)
Bruce Willis in &amp;quot;Die Hard&amp;quot; (1988)
A Noël, Bruce Willis sait se mettre dans le pétrin (et s'en sortir).Image: imdb

Et contre toute attente, Piège de cristal (1988) est un film de Noël populaire partout dans le monde.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

Vous reprendrez bien un peu de malaise de Noël? 👇🏼

20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe

1 / 28
20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe
Les stars ont fêté Noël... à leur façon. Le thème n'était pas «être chic» cette année.
source: instagram
partager sur Facebookpartager sur X

Voici le sapin de Noël de Selena Gomez

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces 17 intérieurs de maison sont un vrai cauchemar
Certaines personnes ont un sens très particulier de l'ordre, de l'harmonie, ou même du bon sens dans une maison.
Il est des photos d'immobilier ou d'intérieurs de maisons qui pourraient tout à fait avoir été produites par l'intelligence artificielle. Il suffirait que quelqu'un tape: «maison étrange», «maison de l'horreur», «maison en bordel», «maison malaisante», et l'on pourrait obtenir des résultats similaires aux photos qui nous sont présentées ci-dessous. Ces clichés nous sont gentiment offerts par un utilisateur twitter qui a la patience de scanner l'infini de la Toile à la recherche de la piaule la plus mal fagotée. On l'en remercie.
L’article