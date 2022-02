Le super yacht de Jeff Bezos, on dirait un bateau de la CGN. keystone / watson

Les Néerlandais vont jeter des œufs pourris sur le yacht de Jeff Bezos

Le superyacht de Jeff Bezos ne fait pas l’unanimité à Rotterdam. Un événement Facebook invite la population à jeter des œufs sur son passage.

À Rotterdam, le superyacht de Jeff Bezos dérange. Et lorsque les mâts seront fixés, le bateau de 127 mètres ne pourra même plus passer sous le pont Koningshavenbrug, un édifice historique. La mairie est dans l'embarras: en 2017, après une rénovation de l'ouvrage, la municipalité avait promis que le pont ne serait plus jamais démonté. Cette dernière indique que le milliardaire n'a pour l'heure fait aucune demande, mais une telle réclamation serait accompagnée d'une belle compensation financière. Il n'en fallait pas moins pour que les Rotterdamois sortent les fourches.

L’imprononçable pont historique 👇🏽

Image: AP

Ou plutôt les œufs. Sur Facebook, un événement sobrement appelé «Throwing eggs at superyacht Jeff Bezos» («Jeter des œufs au superyacht de Jeff Bezos») invite les habitants de la ville et les visiteurs étrangers le 1er juin prochain à balancer des œufs, si possible pourris, au passage du bateau. «Ou, si vous voulez rester vegan, des tomates», précise l'organisateur, Pablo Strörmann, un Rotterdamois de 40 ans.

Le projet du Néerlandais a fait le tour du monde et plus de 16'000 personnes ont indiqué participer ou être intéressées par ce jeter d’œufs pourris et de tomates. Interrogé par plusieurs médias internationaux, Strörmann explique que selon lui, les gens fortunés devraient comprendre «qu’ils ne peuvent pas tout se permettre».

Selon le journal néerlandais Rijnmond, l'éventuel démontage et remontage de la section centrale du pont prendrait plus de deux semaines. Rendez-vous le 1er juin.

Le fameux superyacht 👇🏽

1 / 8 Plus d'images du superyacht de Bezos

Pour tout bien comprendre 👇🏽

Et pour changer de sujet 👇🏽