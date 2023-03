Après des semaines de rumeurs, Counter-Strike 2 est enfin annoncé pour cet été. jvmag.ch

Jeux vidéo

C'est officiel! Il y aura bel et bien un Counter-Strike 2 et il sera gratuit

Le prochain volet sortira cet été.

Armin Hadzikadunic/JVmag.ch

Après des semaines de rumeurs, la nouvelle tombe enfin. Counter-Strike 2 est annoncé, avec une refonte totale de toutes les mécaniques du jeu. Une nouvelle expérience pour les amateurs, comme pour les joueurs les plus chevronnés. Cette nouvelle édition gratuite est prévue pour débarquer cet été, sans date précise pour le moment. Et sur PC uniquement sous forme de mise à jour de CS:GO.

L’annonce est donnée avec une première vidéo qui met en lumière les grenades fumigènes qui vont avoir le droit à une fumée plus naturelle. La fumée peut désormais interagir avec d’autres événements en jeu. Les balles et les grenades explosives peuvent pousser la fumée pendant un court laps de temps. Ceci afin de dégager le champ de vision ou au contraire réduire la visibilité. On va donc découvrir pas à pas ce futur Counter-Strike 2 avec certainement des vidéos et des explications qui vont arriver au fil des semaines.

Vidéo: youtube

Les cartes vont toutes subir une refonte ainsi qu’un remaniement des couleurs. Des lumières plus éclatantes pour un rendu, un peu moins sérieux, il faut l’avouer. Ce nouveau titre tire pleinement parti du moteur Source 2 qui équipe par exemple l’excellent Half-Life: Alyx.

En ce qui concerne l’équipement, sachez que vous allez pouvoir importer absolument tout ce que vous avez et qui provient de CS:GO. Une très bonne nouvelle pour toute la communauté.

Le tickrate n’a plus d’influence sur les déplacements ni les tirs.

jvmag.ch

Counter-Strike 2 a été conçu de manière à grandement réduire les délais entre la réalisation d’une action et la prise en compte de cette dernière. Auparavant, le serveur utilisait des intervalles de temps discret («ticks») pour récupérer l’état de la partie. Grâce à la mise à jour de l’architecture permise par Counter-Strike 2 et le recours aux «subticks», le serveur connait maintenant le moment exact d’un déplacement, d’un tir ou d’un lancer de grenade.

Par conséquent, peu importe le tickrate, vos déplacements et vos tirs seront tout aussi réactifs, et vos grenades atterriront toujours de la même façon.

Vidéo: watson

