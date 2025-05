Voici les poses les plus improbables de l'histoire de l'Eurovision

Oui, il y a un tapis rouge à l'Eurovision et, comme lors du Met Gala, les personnalités invitées donnent beaucoup (trop) de leur personne. Petit coup d'oeil dans le rétroviseur pour voir les looks les plus WTF de ces dernières années.

La cérémonie d'ouverture de l'Eurovision aura lieu le dimanche 11 mai. L'occasion de revenir sur les meilleurs looks passés des artistes sur le tapis rouge. Parce que les interprètes venus défendre les couleurs de leur pays ne font pas que tenir la note «AAAAAAAAAAAAAH!». Ils savent aussi taper des poses improbables.

Voici les poses et les tenues les plus WTF de l'Eurovision.

La pose «je m'arrache le visage»

Ainsi, je me donne de la prestance. Image: EPA

Il y a la version «mes mains sont une couronne»

Arrive-t-elle seulement à marcher avec sa robe?

Et toujours avec une attitude un peu drama...

... Ah non, attendez, je crois qu'elle essaie de nous envoyer un signal...

... arrrh, ça capte très mal.

La pose «Justin Bieber de 2005»

Côté look, rien à redire. keystone

En parlant de poses:

La pose «je ne touche plus terre»

keystone

Une pose extrêmement bien réalisée par cette main.

Pour la petite histoire, il s'agissait d'un duo en 2021. Pourquoi la femme était habillée en main? On a envie de dire: Eurovision! keystone

La pose «je pousse les murs de la vie en faisant une moue avec ma bouche»

Et... échec. keystone

La pose «je fais un jeu d'alcool »

C'est shot pour tout le monde! keystone

Mais ce sont surtout les groupes qui se surpassent

On n'a pas les mots

En 2023, on a eu le droit à cette human centipède. Image: EPA

Rodriiigueeez! Père et fils

C'était en 2018.

La pose «on est émo»

C'était en 2021.

On est émo, mais parfois on oublie

Trop cool d'être à l'Eurovision, Frédéric.

J'te le fais pas dire, Nathaniel.

La pose «mal à l'aise»

Les hipsters en PLS.

La pose «on est une secte»

Eloides... ééééloides!

La pose «mannequin H&M qui fait n'importe quoi avec son corps pour qu'on ne voie pas la coupe des vêtements»

Aussi, le regard dans le vide du tout grand lui donne de la prestance.

La pose «ado de 14 ans avec ses laitières sexy»

Souvenez-vous, en 2015, ces drôles de dames avaient fait le buzz en mimant des laitières sexy qui battaient du beurre sur scène. keystone

