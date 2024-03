Console certes «portable», mais...pas plus loin que chez soi! Image: Sony Computer Entertainement

Jeux vidéo

J'ai testé le PlayStation Portal et ma déception est immense

Annoncé en grande pompe, le PlayStation Portal a fait son entrée dans nos contrées le 15 novembre 2023. Vous attendiez un successeur à la hauteur de la PSP ou de la PS Vita? Navré, mais vous vous mettez le doigt dans l’œil, et ce, jusqu’au coude !

armin hadzikadunic

La rédaction de JVMag.ch m’a invité à tester ce nouveau gadget de Sony afin de partager mon avis. Malgré les cinq mois écoulés depuis sa sortie, ma déception reste immense vis-à-vis du PlayStation Portal.

Tout d’abord, clarifions le nom réel du nouvel accessoire de Sony: «le lecteur à distance PlayStation Portal™». Donc on ne peut pas leur en vouloir de mentir sur la marchandise. Cependant, il est compréhensible qu’à l’heure où la Switch et le Steam Deck rencontrent un succès indéniable, les consommateurs espèrent une réponse pertinente de la part de Sony.

Une tablette fantaisiste

Pour la modique somme de CHF 300.- (contre CHF 200.- lors de sa sortie), l’accessoire est doté d’un écran LCD Full HD de 8 pouces et est rattaché à une manette DualSense scindée en deux, à la manière de la Switch ou du SteamDeck. L’écran offre une luminosité agréable et la manette, non détachable, propose toutes les fonctionnalités d’un modèle standard.

Des haut-parleurs de bonnes factures agrémentent le tout. Vous pourrez également brancher des écouteurs via une prise jack ou connecter un casque via bluetooth… Ah, non! Vous devrez utiliser le système révolutionnaire de Sony «PlayStation Link» pour connecter vos écouteurs PULSE Explore ou votre casque PULSE 3D, les seuls périphériques compatibles car l’accessoire n’est pas doté du Bluetooth. Le PlayStation Portal est également capable de monter à 60 images/secondes et d’afficher une résolution de 1080p.

Une connexion en béton

La seule petite condition à remplir pour tirer parti à 100% de votre accessoire est d’avoir un satellite 6G qui vous suit en permanence et une PS5 connectée en Ethernet à votre routeur (en fibre optique, bien entendu). Conditions parfaitement atteignables par le commun des mortels ou les personnes vivant en dehors des villes. Malgré la présence des vibrations et du retour haptique de la manette incorporés dans l’accessoire, ce dernier souffre également d’une latence qui dépendra de la qualité de votre connexion.

Cependant, il est important de noter qu’il prendra toujours parti de baisser la résolution de l’image au profit de la fluidité afin de garantir le confort du jeu. Un sacrifice qui finalement ne dérange pas car on peut comprendre le prix à payer pour ne pas avoir un Spider-Man 2 en 12 fps.

Mais du coup, ça sert à quoi le PlayStation Portal ?

Là vient la frustration principale de nombreux joueurs et joueuses : cet accessoire n’a comme unique objectif que de streamer votre PlayStation 5. Grâce au système Remote Play développé par Sony depuis l’ère de la PlayStation 3 (ça date hein ?), vous pourrez afficher l’écran de votre console sur votre PlayStation Portal partout où vous aurez une connexion internet. Et ça s’arrête là. Car malheureusement, l’accessoire ne peut rien lancer de façon native et vous vous retrouvez donc avec une tablette qui finalement n’a d’intérêt que pour rester à la maison ou jouer depuis le salon d’un de vos amis.

Un produit destiné à une niche

Malgré la frustration que cela peut créer chez les fans, il faut avouer que le lecteur à distance PlayStation Portal™ remplit parfaitement son rôle: Il permet de façon relativement simple de démarrer sa console à distance, de streamer les jeux installés sur votre PS5 et de conserver de manière optimale la qualité de votre partie.

Cet accessoire est à mon avis destiné aux personnes qui partagent une télévision dans un foyer ou qui souhaitent continuer à jouer depuis un autre endroit, par exemple en vacances depuis un hôtel ou un Airbnb. Mais ce n’est définitivement pas un moyen confortable de jouer dans les transports publics ou dans un parc, car il vous faudra une connexion solide pour apprécier l’expérience.

Conclusion du PlayStation Portal

Le facteur décisif concernant l’achat ou non de l’appareil est clairement son prix. La technologie embarquée et les contraintes qu’elle impose ne justifient pas une valeur aussi élevée. En comparaison, la Switch OLED est proposée au même prix et propose un écran de meilleure qualité et des jeux ou applications qui peuvent être lancés sans connexion internet. Je sais que certains d’entre vous me diront que la qualité des jeux PS5 n’a rien à voir, et vous avez raison.

Mais je suis convaincu que les joueurs auraient totalement accepté de pouvoir accéder à leur ludothèque PlayStation de manière nomade s’il fallait sacrifier la résolution de l’image.

Finalement, vous pouvez emporter une manette PS5 et installer Remote Play, disponible sur Android et iOS, sur votre smartphone ou tablette pour profiter d’une meilleure expérience de jeu.

Bref, je vais ressortir ma PS Vita…

Note générale : 5/10

• La diffusion optimale pour jouer en dehors de chez soi

• Le son et la qualité d’image sont suffisants

• Les fonctionnalités de la manette DualSense

• Nécessité d’avoir une connexion haut débit

• L’absence de Bluetooth

• L’impossibilité de l’utiliser pour autre chose

• Le prix

Contexte du test: - Appareil envoyé par PlayStation

- (Non sponsorisé)