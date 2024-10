Kanye West et Bianca Censori se seraient séparés

Kanye West et Bianca Censori seraient sur le point de divorcer. image: getty

Le couple le plus controversé d’Hollywood se serait séparé

Selon les radars affûtés de TMZ, Kanye West et Bianca Censori, c’est fini. Presque deux ans après un étrange mariage, le rappeur aurait d’autres projets... sur un autre continent.

Il en aura coulé, de l'encre, au sujet de ce couple pas comme les autres. D'un côté, Kanye West, ex-mari de Kim Kardashian, rappeur génial et personnage à multiples propos controversés. De l'autre, une nobody de 29 ans, une Australienne, architecte d'intérieur et mannequin, dont les tenues à la fois dystopiques et affriolantes ont fait les beaux jours de la presse à scandale.

Un binôme sulfureux, scruté, décrié, moqué, de Los Angeles à Florence, mais qui semblait fonctionner plutôt bien. Du moins... jusqu'à la bombe balancée par TMZ cette nuit, selon laquelle les tourtereaux d'un autre genre se seraient séparés.

«Kanye West et Bianca Censori pourraient divorcer. TMZ a appris que le couple a traversé une période difficile dans leur mariage de près de deux ans»

Un mariage auquel personne n'a jamais vraiment cru, tant il a été célébré dans le plus grand des secrets et leur union avait été scellée à Palo Alto, en Californie, en décembre 2022. Il faut dire que depuis le 19 septembre dernier, et leur virée à Tokyo accompagnés des enfants du rappeur, Kanye West et Bianca Censori n'ont plus jamais été photographiés ensemble. Ce qui, du moins à Hollywood, est souvent suffisant pour évoquer une grosse arrivée d'eau dans le gaz.

«On nous dit que Ye a confié à des proches qu'il prévoyait même de déménager à Tokyo... et de divorcer de Bianca» Souffle encore le tabloïd californien, histoire de donner un peu de corps à son exclusivité.

On apprend aussi que le couple aurait affirmé à son entourage qu'ils «s'étaient séparés il y a quelques semaines déjà» et que le divorce «est imminent». Alors que Ye en aurait profité pour rester au Japon en solo, l'architecte d'intérieur aurait filé en Australie pour trouver un peu de réconfort auprès de sa famille. Selon Page Six, le patron de la marque Yeezy a été récemment repéré dans un restaurant jamaïcain de Tokyo. Et comme il n'a jamais rien fait comme les autres, il «aurait tellement aimé la nourriture qu'il a visité le restaurant deux fois dans la même journée et a même signé l'un de ses murs».

Inquiétudes, controverses

Dès le début de leur relation, les proches de Bianca Censori ont exprimé leurs craintes, face à un Kanye West jugé «contrôlant» et forçant sa douce à porter des vêtements inadaptés et humiliants. Autrement dit, de lui imposer des sorties à moitié à poil.

Des fringues que la jeune femme aurait pourtant imaginées elle-même, en collaboration avec la styliste zurichoise Laura Beham, selon le média Complex. Malgré cela, et peut-être aussi parce qu'elle ne s'est jamais exprimée en public depuis deux ans, de nombreux internautes se retrouvent autour de la thèse d'une Bianca sous emprise. A l'annonce de ce divorce «imminent», ces derniers ne cachent pas leur soulagement.

D’autres, plus romantiques, se jettent volontiers sur le fantasme d'un éternel retour de Kanye West auprès de Kim Kardashian, tant ils «sont faits pour être ensemble». Etant donné que l’ex-femme de Ye est actuellement célibataire, les rumeurs d’un rabibochage historique pleuvent dru sur les réseaux sociaux depuis cette nuit.

Notons enfin que les principaux concernés n'ont pas encore réagi aux rumeurs de divorce propagées parTMZ. Une chose est sûre. Après la saga médiatique de la longue descente aux enfers des Bennifer, qui se soldera par un divorce demandé par la star du R&B cet été, la place est libre dans les tabloïds américains. De quoi faire de Ye et de Bianca Censori le feuilleton de l'automne?

La suite dans le prochain épisode.