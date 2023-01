Denis Brogniart n'a pas dit ça, mais il aurait pu. dr/watson

Denis Brogniart annonce le retour de Koh-Lanta

L'animateur a posté une photo de lui et de l'équipe de production sur Instagram. Au lieu de se réjouir, les fans de l'émission sont surtout concernés par une chose: le retour de Koh-Lanta le vendredi soir.

Denis Brogniart, l'animateur chouchou de TF1 et plus précisément de Koh-Lanta, a partagé ce mardi 17 janvier sur Instagram un cliché du tournage de la nouvelle saison où il prend la pose avec… le Père Fouras. Pour rappel, le père Fouras (Yann Le Gac de son vrai nom) de Fort Boyard est aussi celui qui invente les épreuves de Koh-Lanta (c'est un homme pluriel).

Sur la photo, on voit également Alexia Laroche-Joubert, l'une des productrices de l'émission de survie et accessoirement, ancienne directrice de la Star Academy (elle aussi, c'est une femme plurielle.)

En légende de son post, Denis Brogniart a écrit: «Bientôt le retour de Koh-Lanta sur TF1!» C'est ce qui s'appelle ne donner aucune information.

Une photo d'une photo... Denis nous a habitués à plus de qualité. instagram denisbrogniart_off

Dans les commentaires, les fans s'exaspèrent d'entendre depuis quelque temps «bientôt» sans avoir plus de détails. Mais ce qui les préoccupe davantage c'est de savoir si «bientôt» signifie une diffusion des épisodes tous les mardis, comme c'était le cas des trois dernières saisons ou tous les vendredis soirs, comme c'était le cas à la belle époque.

«On veut une date monsieur Denis 😭😭 (et pas une date "mardi" 🥴» Un internaute

«On veut le retour de Koh-Lanta le vendredi» Un internaute

On connait le problème d'une diffusion le mardi soir: le lendemain, il faut se lever tôt pour aller travailler et si on regarde en direct, l'émission se termine vers 23h30, du coup, on a la tête dans le cul au bureau.

Les fans risquent d'être déçus. Selon Voici, l’émission sera bel et bien diffusée le mardi soir sur TF1. La bande-annonce de la nouvelle saison de Koh-Lanta s'intitule «Le feu sacré».

La case du mardi soir est si clivante que Denis Brogniart avait répondu dans une interview pour le podcast Buzz TV.

«Il y a des adeptes du vendredi, des adeptes du mardi. Il y a encore quelques jours, quelqu’un me disait: “Ah moi, le vendredi, je sors et je suis super content que ce soit maintenant le mardi.” Vous avez aussi une consommation beaucoup plus libre, avec le replay qui marche très, très fort à plus d’un million sur Koh-Lanta sur la précédente saison. Regardez bien les scores du mardi soir en termes de part de marché, ils sont excellents. C’est une réussite que de mettre Koh-Lanta le mardi» Denis Brogniart pour Buzz TV.

Voilà qui est dit. Le retour de Koh-Lanta est donc imminent et chez watson, on attend que ça. Et vous?

