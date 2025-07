Les visuels de «Avatar: De feu et de Cendres» sont prometteurs. Image: 20 Century Studios

La bande-annonce de «Avatar 3» va vous couper le souffle

La bande-annonce du troisième volet de la franchise à succès, en salles dès le 17 décembre, se montre enfin sous le titre Avatar: De feu et de Cendres.

Plus de «Divertissement»

Le très attendu Avatar: De feu et de Cendres, troisième opus de la saga de science-fiction créée par James Cameron, débarquera dans les salles obscures le 17 décembre 2025. Toujours écrit, produit et réalisé par le papa de Titanic, le film promet des visuels à couper le souffle, portés par un budget colossal de 250 millions de dollars. Après avoir dévoilé l'affiche, il y a peu, Disney et 20 Century Studio ont enfin dévoilé une première bande-annonce pour donner le ton de cette troisième aventure dont le premier volet était sorti en 2009.

À noter que le tournage d’Avatar 3 s’est achevé en décembre 2020, après plus de trois ans de production. Depuis, le cinéaste et ses équipes se consacrent minutieusement aux effets visuels et au montage.

Vidéo: twitter

Après la jungle et les océans de Pandora, l’univers de science-fiction s’élargira aux terres volcaniques de cette lune de Jupiter. Le film va introduire le Peuple des cendres, une tribu Na’vi qui se présente comme un nouvel adversaire pour la famille de Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña), au même titre que les humains. À sa tête, Varang (interprétée par Oona Chaplin) est dépeinte comme une chef impitoyable, prête à tout pour défendre les siens, y compris en ayant recours à de moyens immoraux.

Image: 20 Century Studios

James Cameron a exprimé sa volonté de nuancer la vision des Na’vi, rompant avec le schéma manichéen qui opposait systématiquement des humains cupides à des autochtones fondamentalement bons. Avatar: De feu et de Cendres s’annonce ainsi comme une exploration de nouvelles cultures et de territoires inédits, tout en ravivant les tensions qui secouent le fragile écosystème de Pandora. Le film devrait, une fois encore, repousser les limites de la technologie 3D pour offrir un spectacle visuel époustouflant — et, peut-être, réitérer l’exploit du volet précédent, sorti en 2021, qui avait rapporté 2,3 milliards de dollars au box-office mondial.