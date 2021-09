Divertissement

Listicle

10 jobs qu'on aimerait tous faire un jour



Très peu d'entre nous ont le privilège d'occuper un poste que nous percevons comme le travail de nos rêves. Toutefois, d'un point de vue extérieur, il existe toujours des postes pour lesquels le titre de «job de rêve» semble assez juste.

On se dit souvent: «Mon Dieu, il/elle a de la chance - j'aimerais bien avoir un travail comme ça un jour». Bon, si on obtenait vraiment le poste, les choses seraient probablement différentes.

Voici une liste de dix jobs pour lesquels on est assez sûr que tout le monde accepterait si on en avait l'occasion. Bien sûr, il y a aussi des emplois qui sont probablement plutôt un coup marketing qu'un vrai job. Mais bon, un travail est un travail et un salaire est un salaire.

Remplisseur de siège

Ce n'est pas un job hyper rentable, mais il permet quand même de manger... au sens propre. Et l'environnement de travail est, disons, intéressant. Car en tant que remplisseur de sièges, vous êtes littéralement assis avec les plus grandes stars de l'industrie du divertissement.

Image: keystone

Votre job: quand Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et compagnie (ou leur team) doivent aller aux toilettes pendant les plus grandes cérémonies de remise de prix de l'industrie du divertissement, comme les Oscars ou les Grammys, vous prenez temporairement leur place afin que la salle semble toujours pleine. Il est strictement interdit de parler et il n'y a pas de rémunération, mais la nourriture et l'expérience sont incluses.

Il faut juste savoir s'asseoir.

Cambrioleur officiel

Genre «Mission Impossible», mais sans risque de conséquences physiques ou juridiques. En tant que testeur, vous pouvez laisser libre cours à votre énergie criminelle.

Votre job: vous testez les mesures de sécurité d'institutions telles que des banques, des hôpitaux ou des bureaux en entrant par effraction et en volant des objets. Ceci dans le but de trouver et de combler les lacunes en matière de sécurité. Dans un fil de discussion Ask-Me-Anything sur Reddit, un testeur explique son job. Il n'a pas voulu faire de commentaires sur son salaire.

Un exemple pour votre book.

Tagueur Netflix

Vous voulez faire quelque chose de bien pour notre civilisation? Alors voici le poste idéal. En tant que tagueur Netflix, vous êtes chargé de veiller à ce que l'algorithme de la plateforme fonctionne le mieux possible.

Votre job: vous regardez des séries Netflix depuis chez vous et les classez en fonction de divers mots-clés et sujets. Vous gardez un œil sur les aspects potentiellement controversés des séries pour enfants, par exemple. Juste pour info, chaque film peut avoir jusqu'à 4000 mots-clés. Vous passez au total 40 heures par semaine à regarder des séries. Il n'est pas facile d'obtenir ce poste: en 2018, ce poste a été occupé 75 fois dans le monde.

Grosse journée au boulot.

Auteur de biscuits de la fortune

Si vous vous êtes déjà demandé comment la sagesse se retrouve dans ces biscuits, sachez qu'il existe vraiment des auteurs pour les petits mots qu'on trouve à l'intérieur. Même si ce n'est pas forcément votre job définitif, c'est un moyen plutôt rentable de diffuser vos punchlines à des millions de personnes.

Ça pourrait être votre chef-d'œuvre.

Votre job: vous écrivez à peu près ce que vous voulez. Le revenu annuel est estimé entre 40'000 et 80'000 dollars, en fonction du nombre de commandes. Étant donné que les biscuits sont plus communs aux États-Unis qu'en Europe, par exemple, il est utile de connaître la culture américaine, même si vous pouvez travailler de n'importe où.

Quand on vous pose des questions.

Testeur de toboggans aquatiques

Gagner sa vie en glissant peut sembler absurde, mais ça existe. Donc si vous avez envie d'aller vous amuser dans des parcs aquatiques au lieu du bureau, vous pouvez théoriquement le faire et être payé pour.

Votre job: tester les toboggans au niveau international. Souvent, les chaînes hôtelières engagent des testeurs pour qu'ils visitent tous leurs hôtels équipés de toboggans afin d'évaluer les risques éventuels pour la sécurité. Mais des aspects comme le plaisir sont également passés au crible. Alors si vous aimez voyager et passer du temps dans des centres de vacances, vous pourriez bientôt faire de votre hobby une profession.

«Imagineur»

Ce travail existe vraiment. Sans surprise, il a été inventé par Disney. Si vous avez une imagination débordante et le sens du divertissement, vous pouvez devenir un Imagineur Disney.

Votre job: en gros, vous êtes chargé de faire de Disneyland (ou Disney World) un endroit encore plus sympa à visiter. On vous demandera de proposer des idées et des concepts pour de nouveaux manèges, de nouvelles attractions et les façons de les mettre en œuvre. Comme il faut des architectes, des ingénieurs et des spécialistes du marketing, les chemins qui y mènent varient énormément. Mais la concurrence risque d'être rude. Mais qui sait...

Dans le profil du poste, sous «ce que vous apportez».

Dormeur professionnel

Puisqu'on parle de métiers de rêve, impossible d'oublier les dormeurs professionnels. Si vous aimez dormir et vivre votre vie au lit, vous avez théoriquement la possibilité de le faire.

Votre job: la tâche varie en fonction du client. Alors que les dormeurs d'essai scientifiques peuvent être équipés de câbles pour étudier le comportement du sommeil, les dormeurs des fabricants de matelas de luxe doivent dormir dans différents lits, dans différentes conditions, et rédiger des rapports à ce sujet. Dormir est assez extrême à la NASA: en 2013, elle recherchait pour une expérience des personnes qui ne quitteraient pas le lit pendant 70 jours. Gains pendant cette période: 18'000 dollars.

Métro, boulot, dodo.

Testeur de jeux

Il est en fait logique que les plus grands jeux vidéo soient d'abord testés par des «amateurs» avant d'être mis sur le marché. Si vous passez des heures à geeker, pourquoi ne pas devenir officiellement testeur de jeux, pour gagner votre vie en même temps?

Votre job: tout ce que vous avez à faire, c'est de tester des jeux vidéo, de donner votre avis sur ceux-ci et de signaler les bugs. Chez Activison Blizzard (Call of Duty, Warcraft, Tony Hawk's), vous gagnez environ 15 dollars de l'heure. Vous êtes censé travailler de 40 à 60 heures par semaine. Après cela, vous pouvez rentrer chez vous et vous détendre avec un peu en... jouant à un jeu.

Quand le boss vous donne congé.

Bruiteur de films

Le saviez-vous? Tous les sons d'un film hollywoodien, à l'exception des dialogues et de quelques bruits de respiration, sont produits et ajoutés au film après coup par ce que l'on appelle des Foley Artists. Imaginez, il faut créer le son parfait pour un os cassé, un baiser ou les pas d'un cheval dans la neige...

Votre job: vous recevez un film et vous devez mettre en musique chaque son que vous «voyez». Ça signifie que vous devrez parfois bricoler pendant des heures avant que le son d'une semelle sur une surface soit parfait à vos oreilles. C'est un travail assez prestigieux à Hollywood aujourd’hui, il est plutôt difficile d'accès. Imaginez être la personne à l'arrière-plan qui a révolutionné le son des films pour les coups de poing...

Ramer dans une bassine, c'est super.

Image: pinterest

Gourou du goût

Normalement, tout le monde aime ce qui est bon (logique...) et tout le monde se réjouit à l'idée de découvrir de nouvelles saveurs. Comme de nouveaux parfums de glaces. Mais comment définir si c'est bon ou pas? Grâce à un gourou du goût! (C'est en tout cas l'appellation donnée par Ben & Jerry's).

Votre job: pour vous tenir au courant des dernières tendances en matière de saveurs, vous devez souvent vous rendre dans les restaurants les plus branchés. C'est ensuite à vous d'évaluer les combinaisons de saveurs et les textures qui ont un sens dans une glace et d'essayer de les mettre en œuvre. Ça nécessite par contre une formation de technologue alimentaire. Mais être entouré de glaces H24 semble en valoir la peine.

«Chérie, je bosse, là.»

Image: gif-vif.com

