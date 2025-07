Image: SEGA

On a testé le nouvel écran 3D et sans lunettes de Samsung

Avec le Samsung Odyssey 3D (G90XF), l'entreprise coréenne propose un produit doté d'un véritable potentiel en matière de technologie 3D sans lunettes, mais imparfait.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Oui, nous sommes bien en 2025 et Samsung, ainsi que d’autres fabricants, est en train de mettre, ou plutôt de remettre sur pied la 3D. Attention, cette fois-ci on laisse de côté les lunettes et on se concentre uniquement sur l’essentiel. La technologie est désormais assez avancée pour nous permettre de profiter d’un effet de profondeur sans artifice et sans perte de qualité. SI vous avez eu la chance de goûter à l’effet Nintendo 3DS, alors sachez que le principe est fondamentalement le même ici, sauf que tout est plus grand et plus immersif. Après plusieurs semaines en compagnie de ce Samsung Odyssey 3D (G90XF), l’heure est venue de dresser un premier bilan.

Notre test de Mario Kart World On a joué à Mario Kart sur la Switch 2 et on a été très surpris

La technologie est intéressante, efficace et peut même trouver quelques avantages. Néanmoins, si cet Odyssey 3D est un premier jet concluant, il rate quelques coches. Quant à l'écran dans son usage basique, le fabricant offre une résolution 4K (3840×2160) avec un taux de rafraîchissement qui plafonne à 165Hz, le tout sur une dalle IPS de 27″.

Design soigné et connectique riche

Le géant Samsung change peu à peu toutes ses gammes, même celles orientées vers le gaming. À l’image de cet Odyssey 3D (G90XF) qui se veut élégant, très facile à installer et qui, une fois les LEDs éteintes, ne ressemble pas du tout à un écran taillé pour le jeu.

Image: jvmag

Le terrain est bien évidemment totalement maîtrisé, il n’y a pas grand-chose à redire. Notez que le moniteur bouge de haut en bas et s’incline de bas en haut. Impossible néanmoins de l’orienter sur les côtés.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve le port d’alimentation, deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 ainsi qu’une prise USB Type-A. Il y a aussi une prise USB Type-B, son branchement est obligatoire pour profiter de la 3D. Mention spéciale aux ports qui sont à l’arrière de l’écran et non au-dessous.

La 3D compatible avec tout?

Non, loin de là! Le Samsung Odyssey 3D n’est pas du tout compatible avec la totalité du contenu que vous souhaitez afficher, bien au contraire. Pour le moment, il faut compter une vingtaine de jeux compatibles. De plus, certains sont moins immersifs que d’autres, c’est donc aux développeurs de faire le nécessaire pour vous immerger encore plus dans leurs œuvres.



Image: microsoft

En ce qui concerne la vidéo, c’est différent. Le logiciel que vous installez au préalable pour profiter de la technologie 3D sans lunettes détecte les vidéos que vous lancez en grand écran. À partir de là, le logiciel va prendre le relai et faire ressortir les sujets de votre vidéo sur différents plans. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours de manière logique.

Par exemple, dans un jeu dans lequel il y a de la neige qui tombe, celle-ci semble vraiment sortir de votre écran. Par contre, si vous lancez une vidéo YouTube avec un paysage de forêt enneigée, les arbres seront mis en évidence et non la neige qui flotte. Il y a donc un travail de perfectionnement à faire à ce niveau.

Image: jvmag

Effet Wahou!

J’ai lancé Khazan, qui est apparemment le jeu le mieux optimisé et c’est une véritable claque. L’effet est immédiat, la technologie apporte une immersion supplémentaire et à contrario de la VR, il n’y a rien à faire de particulier pour en profiter (hors équipement). Comme cité plus haut, j’ai vraiment eu la sensation de pouvoir attraper la neige avec mes mains, toucher les particules du jeu ou encore m’enfoncer véritablement dans les tunnels.

C’est bluffant au point de vouloir lancer absolument tous les jeux de ma bibliothèque pour les redécouvrir sous un nouveau jour. Malheureusement, ce n’est pas possible, du moins pour le moment.

En ce qui concerne le reste de la bibliothèque, j’ai pris le temps de redécouvrir Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition ainsi que Bob l’Eponge : The Cosmic Shakes. Si l’effet de profondeur était palpable, The First Berserker : Khazan est à un niveau vraiment supérieur.

Bref, j’en veux plus! Je veux un Microsoft Flight Simulator avec l’avion qui ressort de l’écran ainsi que les arbres au moment d’atterrir. Je voudrais découvrir Battlefield 6 avec de la fumée et des gravats qui sortent de l'image.

Comment ça marche ?

Un écran 3D sans lunettes utilise une technologie spéciale pour créer l’illusion de profondeur. Il projette deux images légèrement différentes, une pour chaque œil. Cela se fait grâce à des couches spéciales sur l’écran, comme des lentilles ou des filtres qui orientent la lumière différemment pour chaque œil. Quand vous regardez l’écran, chaque œil voit une image distincte, ce qui lui permet de percevoir la profondeur et les objets en 3D.

C’est d’ailleurs pour ça que quand le mode 3D est actif, deux caméras scrutent vos yeux. Image: jvmag

Gare à la fatigue

Jouer en 3D, sans lunettes, ce n’est pas de tout repos. Peut-être que nous sommes toutes et tous différents sur ce sujet. Pour ma part, j’ai remarqué qu’une bonne heure de jeu me fatiguait bien plus que d’habitude. Ce n’est pas tout. Avec la fatigue qui s’installe, on sent que notre cerveau et nos yeux doivent travailler pour rester concentrés sur l'image. Un peu comme quand vous souhaitez loucher sur un objet qui est proche. Vous devez comme «muscler» vos yeux.

Les défauts

C’est ici que vous allez comprendre pourquoi je ne conseille pas ce Samsung Odyssey 3D (G90XF) dans une utilisation normale. Et c’est ici que je pense qu’il y a des erreurs de jeunesse. Ou plutôt, des obstacles qui seront franchis dans certaines années.

Image: jvmag

L’écran à l’avant est épais, il semble y avoir un verre assez large, un peu comme sur les écrans cathodiques. Certainement en raison de la technologie utilisée pour afficher deux images en même temps. Malheureusement, ce verre est un vrai miroir, je veux dire par là que même une dalle brillante reflète moins.

Pire encore, les angles de visions ne sont pas bons du tout. Si je me mets parfaitement face et aligné avec le centre de l’écran, les quatre bords seront plus foncés. Pas ternes, mais foncés, comme s’ils étaient dans l’ombre.

Prometteur, mais à peaufiner

Le Samsung Odyssey 3D (G90XF) est impressionnant sur l’aspect purement technologique. Voir de la 3D aussi immersive et efficace sans aucun artifice à quelque chose d’unique. Et je pense que c’est une très bonne chose que les fabricants considèrent à nouveau les possibilités offertes par ce genre d’écrans.

De l’autre côté, le produit ressemble à un premier jet qui demande quelques améliorations. Si celles-ci sont possibles bien sûr. Je ne peux pas vous le conseiller pour une utilisation normale. Et pour la partie purement 3D, le manque de contenu et surtout de gros titres accrocheurs se fait ressentir. Un Battlefield, par exemple, pourrait bien attiser la curiosité des joueuses et des joueurs pour s’intéresser à un tel produit. Dernier point, le plus fâcheux, son prix. Ne comptez pas moins de 1800 francs.

Ma note: Un 6/10

+ Un vrai effet immersif

+ L’envie de redécouvrir tous les jeux

+ Pas de lunettes

+ Utilisable au quotidien

- Le vitrage épauis

- Effet miroir et angles de vision

- Le prix