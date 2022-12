Finale du Meilleur Pâtissier: Nils et Manon insupportent les téléspectateurs

Ce mercredi 7 décembre, c'était la finale du Meilleur Pâtissier sur M6. Manon a remporté cette onzième édition. Mais les téléspectateurs n'étaient pas emballés.

Ils étaient trois à prétendre au titre du Meilleur Pâtissier. Manon, Nils et Benjamin se sont affrontés sur trois épreuves lors de la grande finale diffusée ce 7 décembre sur M6.

La première épreuve, celle de Cyril Lignac, consistait à réaliser deux gâteaux avec deux glaçages miroirs, une technique que les pâtissiers amateurs évitent généralement tant elle est périlleuse. Et forcément, ça a été un carnage. Nils a fait tomber son gâteau dans le glaçage. Et s'il pensait avoir complètement raté son épreuve, Cyril et Mercotte ont été assez cléments avec lui. Ils ont même aimé son œuvre involontaire.

Sans grande surprise, c'est Manon qui a relevé ce défi haut la main ainsi que l'épreuve de Mercotte. Elle a survolé le concours et finalement, il n'y avait aucun suspense. On savait qu'elle allait gagner cette saison 11. Même Benjamin l'outsider a exprimé son ras-le-bol: «Je ne sais pas toi, mais j’en ai marre d’entendre: "Et la première est… Manon"», a-t-il lancé en plaisantant à Nils.

Manon, aussi forte soit-elle, s'est attiré les foudres des internautes tout au long du concours. Elle avait beau être favorite des juges, elle ne l'était pas du public.

Au cours de cet ultime épisode, Nils en a aussi pris pour son grade. Les internautes l'ont jugé «hautain» et «insupportable» à cause de ses réflexions de premier de la classe: «Je suis super complet», a-t-il lancé à Marie Portolano, la présentatrice de l'émission. Une remarque qui n'a pas du tout plu aux internautes.

Une autre gagnante qui n'a pas fait l'unanimité Anisha gagne la Star Ac' et la réaction de ses camarades est «inadmissible» de Marie-Adèle Copin

En parlant de pâtisserie, voici des biscuits ratés

1 / 24 Et maintenant, des photos de biscuits ratés source: imgur

Et en parlant de gâteaux...