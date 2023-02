Les Big red boots (soit, Grosses bottes rouges, en français) sont la création du collectif new-yorkais MSCHF. instagram

Ces bottes de dessin animé sont désormais aux pieds des fashionistas

C'est pas une blague. Les Big red boots inspirées du personnage de dessin animé Astro Boy sont bientôt en vente et le prix de cet objet de désir va en calmer plus d'un.

Elles ont l'air fausses. Leur look cartoonesque donne l'impression qu'elles sont photoshopées sur la mannequin et pourtant, ces chaussures sont bien réelles et elles sont même sur le point d'être commercialisées. Joie!

Les bottes sont en caoutchouc. A porter quand il ne fait pas trop chaud pour éviter d'avoir les pieds qui moisissent. mschf

Les Big red boots sont la création du collectif new-yorkais MSCHF. Elles sont apparues pour la première fois sur le compte Instagram dédié aux sneakers du collectif ce lundi 6 février. La mannequin Sarah Snyder a été choisie pour le shooting et les photos sont rapidement devenues virales. On peut voir la jeune femme dans plusieurs situations du quotidien, comme au coin du feu, dans les rues de New York ou encore au supermarché avec les fameuses bottes rouges aux pieds.

On les a aussi vues sur plusieurs influenceuses, dont Suki Baby et Tommy Genesis. Même le joueur de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, a été séduit. D'après son compte Instagram, c'est une vraie fashionista! Il pose volontiers devant l'objectif en mode: «Oh! Il y a quelqu'un qui me photographie en train de marcher? Oh! Je n'avais pas remarqué».

Si ces bottes ont l'air de sortir d'un dessin animé, c'est parce qu'elles sortent d'un dessin animé. Elles sont inspirées des chaussures portées par le petit robot Astro de l'anime japonais éponyme de 1952.

Ces énormes bottes en caoutchouc ne sont pas encore en vente. La date de sortie est prévue le 16 février. Pour le prix, il faudra mettre la main au porte-monnaie, car elles coûtent 350 francs. Dites-vous que ça ira très bien avec votre sac poubelle ou votre pochette paquet de chips Balenciaga.

MSCHF connu comme le loup blanc

MSCHF est connu pour faire des coups de comm' marquants. En 2021, le collectif avait ainsi collaboré avec le rappeur américain Lil Nas X sur une paire de Nike air max 97 surnommée les «Satan shoes», en raison de la supposée présence de sang dans la semelle. La même année, le collectif avait lancé une ligne de Birkenstock faite avec des chutes d'anciens sacs Birkin Hermès, une collab' qu'aucune des deux marques n'avait approuvée. Le label a aussi imaginé une paire de Wavy baby Vans, des Vans old skool à la semelle totalement ondulée. Une revisite qui a valu au collectif de se faire poursuivre en justice par la marque de sneakers.

