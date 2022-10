Vidéo: watson

Nue, Bella Hadid se fait sprayer une robe en direct à la Fashion Week

Bella Hadid n'est plus seulement l'une des gravures de mode les mieux payées de l'industrie fashion. Le mannequin américain s'est mué en une véritable fresque vivante, le temps d'un défilé pour la Fashion Week parisienne.

Bella Hadid a fait sensation ce vendredi 30 septembre lors de la Fashion Week Printemps / été 2023 à Paris. Le mannequin de 25 ans a en effet clôturé le défilé Coperni en se faisant... asperger de peinture.

La belle a déboulé sur le podium, avec pour seule tenue un string blanc et une paire de talons. Cachant sa poitrine d'une main, elle s'est avancée vers une estrade où deux «artistes», pistolets de peinture au poing, l'attendaient pour la vaporiser de la tête au pied. Pimp my Bella, un vrai tuning fashion en live! Voyez plutôt 👇

Devant le public bouche bée, le corps de la plus jeune des sœurs Hadid a été progressivement recouvert d'un matériau liquide. Ce dernier a instantanément séché et s'est transformé en une robe ultra-moulante et parfaitement lisse, fendue jusqu'aux cuisses. Le tissu blanc était même doté de deux larges bretelles, que la belle a fait délicatement tomber sur les épaules. Elle a ensuite majestueusement quitté le catwalk, visiblement très à l'aise dans sa seconde peau (qui doit désormais valoir son pesant d'or.) A peine arrivée en coulisses, on la voit s'esclaffer (ouf, elle est humaine!), la main devant la bouche, visiblement très fière de sa performance.

Mais quel est ce matériau mystère qui vous tricote en un pschiiit une robe de défilé lustrée? Il s'agit d'un composant constitué de fibres de coton et de matériaux synthétiques intégrés à une solution polymère. Un truc un peu compliqué, concocté par le Bioscience Innovation Center de Londres, et qui permet de réutiliser le tissu solidifié.

Moqueries et parodies

Les deux fondateurs de la maison Coperni, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, deux anciens designers de chez Courrèges, ont bien réussi leur coup, puisque la performance a fait jaser sur les réseaux. Si certains ont loué ce moment poétique, nombre d'internautes ont ricané derrière leur écran.

«En quoi c'est innovateur», ironise un Twittos. «Cette technique avec le polymère est connue depuis longtemps!». «C'est l'art et la mode portés à leur plus haut niveau», opine une fan sur TikTok. D'autres se sont inquiétés de l'impact des produits chimiques sur le corps du mannequin: «Bella, elle s'en fiche de sa peau, ou quoi?», ou encore «j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans le produit chimique».

D'autres n'ont pas hésité à parodier la performance, comme ce DJ parisien, qui a prouvé à ses 21 000 abonnés que la crème fouettée vaut bien la Fashion Week 👇.

