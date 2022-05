Ecriture, freestyle, battle, clip, aucune étape de la carrière d'un artiste n'échappera aux candidats choisis par Niska (gauche), Shay (milieu) et SCH (droite). Image: capture d'écran netflix

Netflix lance le The Voice du rap game

Cet été, les futures révélations du hip-hop francophone s'affronteront dans une nouvelle émission de Netflix. Shay, Niska et SCH seront les jurés de ce show né aux Etats-Unis et la bande-annonce vient de sortir...

Les fans de rap ont enfin leur télé-crochet francophone. Jeudi, Netflix a dévoilé la bande-annonce de Nouvelle école, son émission musicale mettant en compétition les talents rap de demain.

Et voici la bande-annonce 🎤 Vidéo: watson

Pour trouver les futures stars, trois grands noms du milieu: Niska, Shay et SCH. Ils iront chacun dans leur ville d'origine (Paris, Bruxelles et Marseille) afin de trouver leur perle rare. Par la suite, à la manière de The Voice, chaque juré représentera et aidera son poulain tout au long du concours.

«On a chacun retourné nos villes à la recherche de la pépite. Ils seront confrontés à tout ce que les rappeurs peuvent connaître» Niska, rappeur français netflix

Dès le 9 juin

Ecriture, freestyle, battles, clip, aucune étape de la carrière d'un artiste n'échappera aux candidats. A l'issue, 100 000 euros à remporter afin de notamment se lancer dans le «vrai» le rap game.

Les premiers épisodes seront disponibles dès le jeudi 9 juin sur Netflix. Les suivants apparaîtront chaque semaine.

Pour ceux manquant de patience, l'édition américaine Rythm+Flow – qui a inspiré la version française – est également disponible sur la plateforme de streaming depuis 2019. (mndl)