26 images étranges des profondeurs de l'internet

Elle fait ça toutes les semaines

Une octogénaire allemande a pour passion de se rendre dans un parc d'attractions chaque semaine. Cette amatrice de sensations fortes est même devenue une célébrité du parc.

Elle s'appelle Ursula Dees et elle a 85 ans. Cette octogénaire est considérée comme une légende du parc d'attractions Tripsdrill, situé à une heure de route de Stuttgart. La raison? Depuis plus de dix ans, cette grand-mère visite le parc chaque semaine. On pourrait croire qu'elle s'y rend uniquement pour accompagner ses petits-enfants ou s'y balader, et pourtant, c'est bien elle que l'on peut voir sur les manèges du plus vieux parc d'attractions du pays.