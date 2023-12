Alicia Keys a enflammé une gare de Londres

Durant les 10 minutes qu'a duré le concert «sauvage», Alicia a interprété quatre chansons, dont Empire State of Mind, If I Ain't Got You et No One. Elle a en outre promu son dernier single, Lifeline, le morceau principal du prochain album The Color Purple.

L'Américaine de 42 ans se trouvait en effet à Londres ce week-end pour animer le concert du Jingle Bell Ball organisé par la station de radio Capital FM à l'O2 Arena, en compagnie de Zara Larsson, Raye, S Club, Take That et Rita Ora.

Pour la première fois en 65 ans, Rockin' Around The Christmas Tree, de Brenda Lee, est en tête du Billboard's Hot 100. L'Américaine de 78 ans déclasse ainsi l'autoproclamée reine de Noël Mariah Carey. En parallèle, d'autres titres sortis il y a plus de 50 ans cartonnent toujours dans les playlists de Noël, même si une certaine Natasha St-Pier tente elle aussi sa chance (et un come back).

Chaque année, c'est la même rengaine. Mariah Carey y veille. Chaque 1er novembre, la diva enterre les citrouilles de Halloween pour nous rappeler que c'est déjà presque Noël. Et donc, qu'on peut faire grimper encore un peu sa fortune en se repassant en boucle, jusqu'à devenir zinzin, son tube All I Want For Christmas Is You en attendant de s'envoyer la bûche et les cadeaux à la tronche. Façon pour elle de nous dire «Merry Xmas à vous les pauvres, I'm rich», tandis que son titre truste la première place du Billboard's Hot 100 depuis quatre ans.