Divertissement

Musique

Dan Sur et ses chaines d'or sur la tête, c'est le nouveau Swagg Man



Image: dr/instagram

Ce rappeur nous fait penser à Swagg Man. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient?

Dan Sur s'est fait incruster des chaînes en or sur le crâne et fait le buzz. Mais nous, on ne peut pas s'empêcher de voir une étrange ressemblance avec le provocateur friqué des années 2010, Swagg Man.

fanny Graf

Une vidéo aura suffi au rappeur et influenceur mexicain, Dan Sur, à faire parler de lui. Son «exploit» qui lui vaut un moment de fame repose sur la «bonne idée» de s'être fait implanter des chaînes en or sur son crâne. Elles tiennent grâce à des crochets fixés directement sur son cuir chevelu🤢.

Le rappeur explique sur Instagram comment il a eu cette idée de génie:

«Je voulais faire quelque chose de différent parce que je vois que tout le monde se teint les cheveux. J’espère qu'on ne va pas me copier maintenant.»

T'inquiète Dan, peu de gens sont prêts à faire n'importe quoi pour un moment de gloire. Sauf peut-être en France. Ils ont aussi eu le droit à leur Dan Sur.

Rappelez-vous, il a des logos Louis Vuitton tatoués sur le crâne, beaucoup trop de chaines en diamants autour du cou, il a inventé l'expression «posey» en 2014 et s'est filmé en train de cramer des billets de 500 euros. Je parle évidemment de Swagg Man. Ce drôle de personnage a certes disparu de la circulation depuis 2015, mais il a alimenté l'actu people pendant quelques temps. Justement, on s'est demandé ce qu'il est devenu.

C'est parti en cacahuète

Le «rappeur» semble se la couler douce en Tunisie, lieu d'origine de sa famille. Enfin, c’est ce qu'il dit. Ce dernier est actuellement en liberté provisoire. Sommes-nous surpris? Pas vraiment.

À force de brûler des liasses de billets et d'exhiber des objets de luxe sur les réseaux sociaux, il a attiré l'attention. Spoiler alert, c'est pas du propre. En 2019, la Banque Centrale de Tunisie a découvert qu'il blanchissait de l'argent par des transactions suspectes. Il a, entre autres, versé six millions d’euros sur son compte tunisien depuis la Suisse. Cet argent devait, selon lui, servir à construire une mosquée, un centre pour orphelins et à acheter un hôtel. En plus d'être gonflé, il est philanthrope.

Bref, il a quand même été incarcéré cette année-là en attendant son jugement. Au printemps 2021, il est condamné à 5 ans de prison ferme et 30'000 euros d'amendes. Retournement de situation, il est libéré provisoirement après avoir payé une caution de 60'000 euros. Il a, par contre, interdiction de quitter le territoire. Dès sa sortie, il signe son grand retour sur les réseaux. Oh, joie et plaisir... On vous laisse lire son post qu'il écrit en majuscules (ça nous tend).👇

Difficile de trouver d'autres infos sur la suite de sa condamnation. Aux dernières nouvelles, une nouvelle audience a eu lieu le 8 juillet 2021. Mais ces derniers post instagram parlent de son nouveau single, un hymne à sa liberté.

Découvrez ce chef-d’œuvre s'intitulant «Liberta» sorti le 15 septembre. Nous, on n'a pas le courage d'écouter.

Goûtera-t-il à nouveau à sa célébrité perdue? On espère. En attendant d'avoir la réponse, on a une question de la plus haute importance à vous poser👇.

C'est qui votre chouchou? Swagg Man Dan Sur

Voici des animaux trop mignons pour adoucir votre journée👇 1 / 27 Awww! Voici des animaux mignons! source: imgur Sinon, Copin comme cochon vous parle champignons, c'est super👇 Plus d'articles sur le thème «Divertissement» C'est l'heure des fails! En voici 19 pour se mettre en joie 🥰 Link zum Artikel 10 trucs à dire pour énerver les fans de Koh-Lanta Link zum Artikel Instagram vs réalité: 9 influenceuses qui abusent Link zum Artikel L'amitié entre animaux, c'est possible! La preuve avec ces 25 photos Link zum Artikel