Ce tube aux sonorités électro-disco a été produit par Kevin Parker, plus connu sous le nom de Tame Impala. Capture d'écran

Dua Lipa a sorti un tube cette nuit

La reine de la pop (désolé Taylor Swift) a sorti son nouveau single, Houdini, plus de trois ans après son dernier album.

Il était un des plus grands magiciens de son temps, elle est une des plus grandes stars actuelles. Dua Lipa lui rend hommage avec Houdini, un tube aux sonorités électro-disco calibré pour les «charts», sorti ce vendredi.

Trois ans et demi après la sortie de son album Future Nostalgia, le nouveau single de la chanteuse britannico-albanaise devrait plaire aux amateurs de pop psychédélique puisqu'elle est coproduite par l'artiste australien Kevin Parker, plus connu sous le nom de Tame Impala. On retrouve ici la patte musicale de cet artiste issu de la scène indé ainsi que la voix, puisque celui-ci chante également dans les chœurs.

Voir le clip de Houdini 👇 Vidéo: watson

Dua Lipa avait teasé leur collaboration sur Instagram en partageant un cliché accompagné du musicien en studio. Les deux artistes avaient d'ailleurs collaboré ensemble à la bande originale du film Barbie de Greta Gerwig d'où est également issu son tube Dance The Night Away.

En début de semaine, la pop-star a été aperçue dans les rues de Londres en pleine promotion de son nouveau titre. Accompagnée de son équipe, la chanteuse est allée à la rencontre de ses fans pour leur faire découvrir en avant-première Houdini avant sa sortie.

Avec Houdini, Dua Lipa offre également un premier aperçu de son prochain disque dont la date de sortie n'a pas encore été révélée. Un troisième album qui serait «toujours pop mais différent sur le plan sonore» selon ses dires. (sbo)