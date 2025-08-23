Le sommet du Gross Bigerhorn (3626 mètres) et sa nouvelle croix, installée en 2024. Image: David Indumi

On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied

Le Gross Bigerhorn, sommet valaisan culminant à 3626 mètres, est depuis 2023 le plus haut point du continent accessible à pied. On a fait le parcours, avec des paysages à couper le souffle.

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Sport»

David Indumi Suivez-moi

Le réchauffement climatique accélère la fonte des glaciers. Les conséquences sont lourdes: bouleversement du cycle de l’eau, multiplication des catastrophes naturelles, phénomènes météo extrêmes, risques d’éboulements. Les perspectives sont sombres.

Mais le recul des glaciers ouvre de nouveaux sommets aux randonneurs. Le Pizol (SG) en est un exemple, toujours classé T4. En Valais, le Gross Bigerhorn est désormais accessible à pied. Il est ainsi devenu le plus haut sommet d'Europe qu'on peut rejoindre en marchant, dépassant son prédécesseur – l'Äussere Barrhorn, aussi en Valais – de 16 mètres.

Le glacier de Ried s’est tellement retiré qu’on atteint aujourd’hui le sommet du Gross Bigerhorn – 3626 mètres – par un sentier. Autrefois, la glace barrait le chemin dès 2200 mètres d’altitude.



Jusqu'en 2019, le glacier s'étendait jusqu'à l'endroit où se trouve aujourd'hui le pont. Grâce à celui-ci, l'accès à la cabane Bordier (où on passe la nuit avant d'attaquer le Gross Bigerhorn) a été considérablement facilité. Image: Reto Fehr

Le sentier vers le Gross Bigerhorn a été progressivement amélioré. Auparavant, il fallait traverser le glacier de Ried avec du matériel spécialisé. Depuis août 2023, un nouveau chemin alpin, doté d’une passerelle métallique au bord du glacier, conduit directement au sommet.

Depuis cet été, l’itinéraire est officiellement classé en blanc-rouge-blanc (T3). Les cartes l’indiquent encore en blanc-bleu-blanc, mais la signalisation a déjà été corrigée sur le terrain. La carte en ligne sera corrigée lors de la prochaine mise à jour.

Bonne condition physique et équipement adéquat

Une information importante: même si le sentier a été simplifié, le Gross Bigerhorn n’est pas une montagne pour débutants. Le parcours relève plutôt du T3+. Non pas à cause de l’exposition, mais parce qu’il faut progresser à travers de gros blocs rocheux dans la partie supérieure.

Le sentier est bien balisé, mais pas toujours évident à repérer. À certains passages, il faut utiliser les mains pour grimper. S’il pleut, les derniers mètres avant le sommet deviennent glissants.

L'un des passages clés juste en dessous du sommet, où il faut traverser cette dalle inclinée. Image: Reto Fehr

Le Gross Bigerhorn exige un bon équipement, une solide condition physique et une expérience en montagne. Avant de partir, il faut s’informer sur les conditions actuelles et évaluer honnêtement ses capacités et sa forme du jour, y compris en chemin.

Le parcours

Le premier jour

La montée raide dans la forêt pendant la première heure. Image: Reto Fehr

Le départ s’effectue à Gasenried (liaison en car postal à vérifier). Quatre heures de marche permettent de rejoindre la cabane Bordier. Le sentier, souvent raide, demande une bonne condition physique, sans être difficile techniquement. La fin de l’itinéraire comprend deux escaliers métalliques, parfaitement sécurisés.

Peu avant l'Alpja, lorsqu'on découvre le glacier de Ried. Image: Reto Fehr

Après une montée raide en forêt, le paysage s’ouvre à l’Alpja, révélant l’impressionnant glacier de Ried. Plus haut, on distingue la moraine derrière l’Alpja. Vu d’en haut, l’absence du glacier à cet endroit est saisissante, comme si celui-ci manquait dans le paysage.

Ici se trouvait autrefois un glacier. Image: Reto Fehr

Il y a encore trois ans, l’accès à la cabane Bordier passait par le glacier. Désormais, une passerelle en contrebas permet de traverser le torrent glaciaire.

L'un des escaliers métalliques juste avant la cabane de Bordier. Image: Reto Fehr

Aujourd’hui, la porte du glacier se présente de manière spectaculaire. Ensuite, la montée reprend de la raideur et se termine par le passage de gros blocs rocheux.

Les derniers mètres jusqu'à la cabane Bordier. Image: Reto Fehr

Le deuxième jour

Le départ doit se faire tôt. À la cabane Bordier, le petit-déjeuner est proposé à 2h00 pour les alpinistes, puis à 4h00 ou à 7h00. Pour rejoindre le sommet du Gross Bigerhorn, il est possible de partir à 7h00. Mais nous avons choisi 4h00 et sommes partis de nuit, lampes frontales allumées. Des réflecteurs en forme d’«yeux de chat» indiquent bien le chemin.

Départ à l'aube de la cabane Bordier, avec lampe frontale. Image: Reto Fehr

L’ascension dure environ deux heures et demie jusqu’au sommet. En route, il est possible de gravir le Klein Bigerhorn (3182 m). Pour ceux qui ne peuvent pas aller jusqu’au bout, c’est une belle alternative.



Le point de séparation des chemins vers le Klein et le Gross Bigerhorn. Image: Reto Fehr

La fin du parcours jusqu'au sommet du Gross Bigerhorn est raide et les traces dans les blocs rocheux ne sont pas toujours évidentes. Le balisage, en revanche, est clair. L’itinéraire n’est quasiment pas exposé.

Raide et beaucoup de gros rochers. À l'arrière-plan, à gauche du centre, l'Äussere Barrhorn (3610 m), autrefois le plus haut sommet d'Europe accessible à pied. Image: Reto Fehr

Au sommet, trois cordes fixes facilitent les derniers mètres. L’une traverse une dalle rocheuse inclinée. Par temps humide, ce passage peut devenir glissant.

Les tout derniers mètres avant le sommet. Image: Reto Fehr

Depuis l’été 2025, l’itinéraire est passé de T4 à T3. La distinction reste floue, mais la cotation T3+ paraît plus juste. Non pas pour des raisons d’exposition ou de vertige, mais parce que le sentier grimpe raide et exige parfois l’usage des mains.

Voici à quoi ressemble souvent la partie supérieure: un éboulis escarpé. Image: David Indumi

L’ascension exige un bon équipement (vêtements chauds, bonnes chaussures), de l’expérience en montagne et une bonne condition physique. Car au retour, il faut encore descendre près de 2000 mètres de dénivelé jusqu’à Gasenried ou Niedergrächen.

Le sommet du Gross Bigerhorn. Les derniers mètres sont les plus difficiles et sont sécurisés par des cordes fixes (passages en violet). Image: David Indumi

Adaptation en français: Yoann Graber